Niña evacuada de Afganistán salta de alegría al llegar a Bélgica y foto se hace viral

Bélgica

En los últimos días miles de ciudadanos afganos han buscado y logrado salir del país tras el regreso del Talibán al poder. Países en Europa han abierto sus puertas a hombres, mujeres y niños provenientes de Afganistán, mismos que han dejado escenas conmovedoras, como una niña a la que se le pudo ver saltando de alegría apenas llegó a Bélgica.

En redes sociales, usuarios y políticos han replicado la imagen tomada por la fotógrafa de Reuters, Johanna Geron, quien logró captar el momento exacto en que -al parecer- una familia completa llega al aeropuerto militar de Melsbroek en Bélgica proveniente de Kabul, Afganistán.

En la imagen que le ha dado la vuelta al mundo es posible ver al que sería el padre caminando al frente de la familia, tomando de la mano a un pequeño, seguido de una mujer, ambos cargando un par de mochilas; sin embargo, dentro en la fotografía, ha sido la niña -que viene al último- la que ha acaparado toda la atención, pues se le puede ver saltando y con una sonrisa en su rostro.

“Esto es lo que sucede cuando se protege a los refugiados. ¡Bienvenida a Bélgica, pequeña!”, escribió Guy Verhofstadt, exprimer ministro de Bélgica a la par de que compartía la foto tomada por Geron.

El pasado 25 de agosto, el gobierno federal de Bélgica anunció el fin de las evacuaciones provenientes de Kabul, esto después de una semana en la que se vieron diferentes atentados a las afueras del aeropuerto de la capital afgana. Antes de los últimos vuelos realizados, Bélgica ya había logrado sacar de Kabul a mil 147 personas.

Ahora, el siguiente paso a seguir por parte del gobierno de Bélgica son las repatriaciones desde la capital de Pakistán, que ha servido de puente entre Afganistán y el país europeo.

This is what happens when you protect refugees…

Welcome to Belgium, little girl !

Wonderful @Reuters picture via @POLITICOEurope pic.twitter.com/v1127frvf9

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) August 26, 2021