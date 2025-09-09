Niegan permiso para la “Bee Party” en la Subterránea

Guanajuato, Guanajuato.- El evento denominado “Bee Party”, anunciado en redes sociales para realizarse el próximo jueves 11 de septiembre en los túneles de la capital, no cuenta con permiso y no se llevará a cabo, informó Gustavo Buck, director de Fiscalización.

Resulta que la “chaviza” que organizaba no realizó el trámite de solicitud de permiso para cerrar los túneles, por lo que será imposible autorizar la fiesta. La Dirección de Tránsito y Movilidad no fue enterada de la solicitud tampoco y si los supuestos estudiantes que promovían el “reven” intentan realizarlo, podrían ser multados.

El evento había sido promocionado en redes sociales mediante un video grabado en la calle subterránea, donde jóvenes, supuestamente estudiantes de la Universidad de Guanajuato, invitan a la comunidad estudiantil.

Especialmente en Instagram, el grupo -autodenominado como “Nuevo Relicario”, publicó el siguiente mensaje:

“🐝✨ ¿Ya listos para la BeeParty? ✨🐝

La fiesta más épica del semestre está a nada de explotar 🔥 en un spot único en el mundo: los túneles de la Subterránea, orgullo y emblema de nuestra ciudad 🌎🎶”.

Otro mensaje decía:

“🐝✨ BeeParty está de regreso ✨🐝

La mejor fiesta del semestre llega con todo, y esta edición será 🔥 en un spot único en el mundo🔊: los túneles de la Subterránea, emblema de nuestra ciudad 🌎🎶”. Agregaba números telefónicos para la venta de boletos:

🎓 DCEA → 4771717465

🎓 DAAD → 464 147 7182

🎓 DDPG → 4611200807 / 4737375661

🎓 DI → 4737389731

🎓 DCNE → 4623073122

Se desconoce si los organizadores ya vendieron boletos o devolverán el dinero. Tampoco han informado si el evento será reubicado en otra sede.