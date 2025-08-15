Municipio de Irapuato y Fiscalía del Estado de Guanajuato fortalecen coordinación en seguridad

Irapuato, Guanajuato.- Durante un encuentro de trabajo entre el Fiscal Gerardo Vázquez Alatriste y el secretario de Seguridad Ciudadana del Municipio de Irapuato, Ricardo Benavides Hernández, se ratificó el compromiso de colaboración interinstitucional que ha permitido obtener importantes resultados en la detención de delincuentes considerados objetivos prioritarios.

En la reunión, se analizaron carpetas de investigación y se evaluaron resultados de las acciones implementadas, además de establecer nuevas estrategias para seguir fortaleciendo las capacidades operativas y de investigación de ambas instituciones.

El Fiscal refrendó su apoyo y compromiso con las labores que encabeza el Gobierno Municipal, con el objetivo de mantener y reforzar los resultados positivos en materia de seguridad.

Por su parte, el secretario Ricardo Benavides agradeció la disposición y coordinación de la Fiscalía para robustecer el trabajo conjunto, destacando que esta alianza es clave para garantizar entornos más seguros para las familias irapuatenses.

Con este esfuerzo coordinado, el Gobierno de Irapuato y la Fiscalía General del Estado reafirman que la seguridad es una prioridad, trabajando de manera permanente para brindar tranquilidad y confianza a la ciudadanía.