Gobernadora Libia Dennise entrega mochilas y útiles escolares a estudiantes de Moroleón

Moroleón, Guanajuato.- “En Guanajuato queremos que nuestras niñas y niños estén en las aulas, que sigan estudiando. Hoy los quiero invitar, papás, mamas, a que hagamos equipo por la educación de nuestras hijas e hijos”, expresó la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, al entregar mochilas y útiles escolares para el Ciclo Escolar 2025-2026.

Esta entrega se realizó a estudiantes de primarias de Moroleón, que forman parte de la Delegación Regional VII, la cual está conformada de los municipios de Acámbaro, Coroneo, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Salvatierra, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Uriangato y Yuriria.

“Somos juntos un gran equipo por la educación y queremos que regresen bien motivados a la escuela”, dijo Libia Dennise a estudiantes de la escuela primaria Francisco I. Madero (Turno Matutino) y Emiliano Zapata (Turno Vespertino).

La entrega de útiles y mochilas escolares beneficiará a niñas y niños de todo el Estado, es decir, a 586 mil 621 alumnos de primarias públicas. Esto representa un respaldo al derecho a la educación y un alivio a la economía de los hogares del Estado.

Tan sólo en la Delegación Regional VII se entregarán 45 mil 048 kits de útiles escolares y mochilas en 471 escuelas. En Moroleón se entregarán 3 mil 958 kits de útiles en 26 escuelas.

Cada kit de 1º y 2º grado de primaria contiene cuadernos de forma italiana de raya y cuadrícula grande, lápices, lápiz bicolor, goma, sacapuntas, lápiz adhesivo, tijeras escolares y colores; el kit de 3er. grado es similar, pero con cuadernos profesionales, plumas, y más material acorde al grado.

Para 4º, 5º y 6º grado de primaria, el kit incluye cuadernos profesionales, plumas, marca textos, juego de geometría y colores, entre otros útiles.

Esta entrega fue posible a través de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), y forma parte de una estrategia integral en el marco del compromiso de generar un entorno escolar equitativo, accesible y digno.

En este evento estuvo presente Alma Denisse Sánchez Barragán, Presidenta Municipal de Moroleón; Fernando Zamudio Escutia, Presidente del Sistema DIF Municipal de Moroleón; José Ignacio Sánchez Gómez, Secretario de Educación; Juan Rigoberto Macías Vidales, Secretario General del SNTE Sección 45; Raúl Espinoza Alonso, Secretario General del SNTE Sección 13; además la comunidad estudiantil, docentes y diputadas y diputados locales.