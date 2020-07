Mujeres se sienten violentadas y con miedo a la inseguridad que se vive en Irapuato

Por: Rubí Cetina/Ariadna Hernández

Irapuato, Guanajuato.- En entrevista con varias mujeres Irapuatenses en edades de 18 a 50 años, les preguntamos si alguna vez han sido víctimas de violencia por parte de algún hombre (esposo, maestro, amigos, compañeros, etc), y si se sienten seguras al salir a la calle.

Todas ellas nos respondieron a qué tipo de violencia han sido víctimas basándose en el “violentómetro” y coincidiendo en sentirse inseguras, sin libertad y con miedo al no querer salir solas.

Janeth Rodríguez / 26 años. “Ha sido víctima de manoseo” “Me sentí muy enojada, le di un golpe al que me manoseo y él solo se burló de mi” “No me gusta estar sola”.

Delia /48 años. “Su pareja es celoso pero no agresivo” Delia dijo que la ciudad es muy insegura… “Me da miedo hasta ir a la tienda, en el lugar donde yo vivo hay mucha delincuencia pero si uno denuncia es contraproducente”.

Elvira / 50 años. “Su pareja quien ya falleció era celoso, infiel y controlador” “No somos objetos para que nos controlen y nos humillen”. Elvira dijo que en esta ciudad vive insegura “cuando llego a mi casa no quiero ni salir ante tanta violencia y las autoridades no hacen nada”.

Olga / 36 años. “Celos y mentiras por parte de su ex pareja” “el andaba con otras personas y me decía que estaba en el trabajo y que se quedaría horas extras” “Ahora me siento libre sin pareja”. En cuanto a la inseguridad que se vive en Irapuato dijo “me han asaltado muchas veces”.

Johana / 21 años. “Novio celoso” “No puedo salir con libertad, me priva de muchas cosas” Johana dijo no vivir tranquila en la ciudad de Irapuato. “Ya no salgo, me da miedo, ya no sé si vaya a regresar”.

Noelia / 20 años. “Me hace sentir como la peor, la que no valgo nada”

Dariana Michelle / 18 años. “He tenido novios que me han celado mucho” “es frustrante que no te tengan confianza” Dariana dijo que en esta ciudad se siente insegura… “me da miedo salir a la calle, que me sigan, que me acosen”.