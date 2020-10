Mujer amenaza a vecinos con matar a su perro si no le pasan la contraseña de WiFi

La inquilina de una vivienda se volvió viral en redes sociales por la forma agresiva en la que pidió una contraseña de WiFi. La mujer se puso muy violenta porque los dueños habían cambiado la clave e, incluso, amenazó con matar al perro de la casa si no se la daban. Todo esto fue grabado y colgado en internet.

La grabación fue publicada en Reddit por el usuario Scary_Xenomorph, y luego compartida en TikTok y en otras redes sociales. Las imágenes, en total, duran poco más de cinco minutos. Pero hay un pequeño extracto que es el que más ha indignado a los internautas: el momento en que amenaza a la hija y a la madre, y luego al perro.

En el video se puede ver que la mujer se encuentra en la puerta de la casa, en la parte que da a calle, y empieza diciendo: “Yo vivo acá y es ilegal, es ilegal (que no le den la nueva contraseña)”. Luego le pide a la hija que salga y que hablen. Como no hay respuesta, la mujer vocifera: “Dame la maldita clave de tu WIFI antes de que te arreste a ti y a tu madre”.

No obstante, la hija no respondió a las palabras de la mujer, quien fue un paso más allá y amenazó a la mascota del hogar: “¿Quieres que haga eso o quieres que tu perro se muera? Yo tengo maneras de entrar a tu casa y tu perro puede que mañana ya no esté respirando. Así que tienes dos segundos para darme el WiFi».

La mujer no paraba de gritar y seguía amenazando al animal: “Tu perro, tu perrito, muerto”. Pero, ¿quién es la mujer y dónde vive?. La mujer vive junto a uno de los hijos de la familia dueña de la casa. Ambos alquilan el sótano de la vivienda por 800 dólares y lo hacen desde setiembre de 2018. Sin embargo, la relación de los dos es muy tensa.

De hecho, de acuerdo a la joven que publicó el video, la pareja tendría cuatro hijos, pero debido al mal trato que reciben, el Servicios de Protección Infantil se los habría llevado. Además, la pareja ya tiene avisos de desalojo de la vivienda, pero aún no se han hecho efectivos, debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

En las redes sociales, sobre todo en Reddit y en Facebook, esto ha causado una gran indignación. Muchos usuarios han criticado a la mujer e, incluso, piden la intervención de la policía e autoridades. En tanto, otros se preocupan por el perro y están preguntando si se encuentra a salvo.