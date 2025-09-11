Mubea y Hella inauguran plantas automotrices en Guanajuato

Apaseo el Grande, Guanajuato.- Guanajuato fortalece su liderazgo en la industria automotriz-autopartes con la inauguración de dos importantes ampliaciones de plantas en la zona Laja-Bajío.

Con una inversión de 60 millones de dólares, Mubea inauguró su nueva planta dedicada a la fabricación de tubos de acero de precisión; con esta expansión, la empresa genera 200 empleos directos y reafirma su compromiso con clientes como: General Motors, Stellantis, Ford y Tesla.

Mubea, con presencia en 20 países y 54 plantas, impulsa un crecimiento destacado en Norteamérica desde Guanajuato.

Por su parte, Hella invirtió 15.4 millones de dólares en la apertura de su planta enfocada en la producción de unidades de control de carrocería, para dirección asistida electrónica y llaveros remotos, entre otros componentes, con esta ampliación se crean 123 nuevos empleos.

Hella se consolida como uno de los socios estratégicos de Guanajuato con una inversión acumulada de 46.5 millones de dólares y una plantilla de 245 colaboradores en la entidad.

Con la ampliación en Amexhe, la operación de Hella en Apaseo el Grande alcanza un total de 61.9 millones de dólares de inversión y la creación de 368 empleos directos, fortaleciendo así la competitividad y el desarrollo de la industria automotriz de la zona.

En representación de la secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, el Subsecretario de Atracción de inversiones, Alejandro Hernández, Fonseca destacó las ventajas competitivas de Guanajuato para aprovechar el Nearshoring.

“Estas inversiones se traducen en oportunidades de empleo y se reflejan en la mejor calidad de vida de las personas de la zona, desde el Gobierno de la Gente refrendamos el compromiso con el desarrollo social y económico”, dijo.

Estas inversiones representan un avance estratégico para diversificar y consolidar la cadena de valor autopartes en Guanajuato.