Gobernadora inaugura Centro Comunitario DIF en SMA

San Miguel de Allende, Guanajuato.- Con el propósito de brindar a las familias un espacio cercano, de aprendizaje y que brinda oportunidades de desarrollo, la Gobernadora del Gobierno de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), entregó el segundo Centro Nuevo Comienzo DIF Pilares Barrio Las Cuevitas en San Miguel de Allende. Este lugar nace con la misión de fortalecer la unión comunitaria, impulsar la participación social y mejorar la calidad de vida de sus Mil 973 beneficiarios.

Además de la Gobernadora, encabezaron la inauguración el Presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal Guanajuato, Juan Carlos Montesinos Carranza; el Director General del Sistema DIF Estatal Guanajuato, José Alfonso Borja Pimentel; la Secretaria del Nuevo Comienzo Rosario Corona Amador y Presidentas de sistemas DIF de varios estados de la república, quienes atestiguaron la aportación que entregó la titular del Sistema DIF Nacional, María del Rocío García Pérez, la cual, será destinada para el equipamiento de Centros de Desarrollo Comunitario DIF PILARES, como parte del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Asistencia Social (FAM-AS).

Durante su participación, Libia Dennise García Muñoz Ledo dijo que “esta aportación que nos hace el DIF Nacional también servirá para fortalecer las actividades que tenemos en estos centros y para que ustedes tengan lo necesario, porque este es el modelo perfecto de lo que queremos en Guanajuato, que la gente tenga oportunidades y espacios para hacerlo”, afirmó.

Por su parte, Juan Carlos Montesinos destacó la importancia de generar condiciones que fortalezcan el tejido social en los 46 municipios del Estado “El objetivo de este centro es hacer un centro PILARES mucho más grande e integrar dos cosas: la familia y el desarrollo social y humano. Con este centro nos volvemos un estado pionero, donde tenemos ocho centros Nuevo Comienzo DIF PILARES, de los cuales estamos muy orgullosos, porque no solamente dignifica lo que es la familia, sino que indica que, en Guanajuato y en la nación, podemos trabajar en equipo”, expresó.

En su mensaje, destacó la entrega de dicho espacio ya que se consolida como el más grande de los ocho Centros DIF PILARES que están en operación en el estado y el único que ofrece talleres para personas con discapacidad visual. Los Centros Nuevo Comienzo DIF PILARES están ubicados en Irapuato, Celaya, Salamanca, Abasolo, Acámbaro, León, San Luis de la Paz y San Miguel de Allende.

La titular del Sistema DIF Nacional, María del Rocío García Pérez, expresó que “Este centro busca para impulsar la participación comunitaria y el desarrollo y fortalecer así el tejido social en zonas prioritarias”.

Además de la aportación, al Centro Nuevo Comienzo DIF PILARES Barrio Las Cuevitas se entregó equipamiento conformado por: utensilios y equipamiento de cocina, materiales de deportes y fitnes; equipo para auditorio (música, sonido y seguridad); mobiliario de estética; herramientas para bienestar y masajes; así como tecnología.