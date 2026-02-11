“Motosicarios” asesinan a hombre en Irapuato y son detenidos

Irapuato, Guanajuato.- En la colonia Las Huertas Tercera Sección una persona perdió la vida en un ataque armado. El hecho entre las calles Cedro y Roble movilizó a elementos de seguridad que detuvieron dos motociclistas, señalados como presuntos responsables en un operativo por la zona.

Vecinos reportaron detonaciones al sistema de emergencias y la policía municipal se desplazó al lugar, encontrando a un hombre lesionado. Tras revisarlo, los paramédicos se dieron cuenta que había fallecido.

El área fue acordonada y se llevó a cabo una inspección por el área. La Guardia Nacional, las FSPE y la policía localizaron en el bulevar Lázaro Cárdenas a dos personas a bordo de una motocicleta que al parecer, fueron quienes habían agredido a la víctima mortal.

El SEMEFO y la Fiscalía del Estado comenzaron con el traslado del cuerpo y la apertura de la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

Según información extraoficial, mientras elementos de la policía municipal se dirigían al lugar, atropellaron a un motociclista. Se desconoce el estado de la persona, así como la mecánica del incidente.