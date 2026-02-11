“Motosicarios” asesinan a hombre en Irapuato y son detenidos

Elementos de seguridad se movilizaron a Las Huertas Tercera Sección tras un ataque armado; encontraron a un hombre sin vida y detuvieron a los presuntos responsables en el bulevar Lázaro Cárdenas

Redacción Notus11 febrero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- En la colonia Las Huertas Tercera Sección una persona perdió la vida en un ataque armado. El hecho entre las calles Cedro y Roble movilizó a elementos de seguridad que detuvieron dos motociclistas, señalados como presuntos responsables en un operativo por la zona.

Vecinos reportaron detonaciones al sistema de emergencias y la policía municipal se desplazó al lugar, encontrando a un hombre lesionado. Tras revisarlo, los paramédicos se dieron cuenta que había fallecido.

El área fue acordonada y se llevó a cabo una inspección por el área. La Guardia Nacional, las FSPE y la policía localizaron en el bulevar Lázaro Cárdenas a dos personas a bordo de una motocicleta que al parecer, fueron quienes habían agredido a la víctima mortal.

El SEMEFO y la Fiscalía del Estado comenzaron con el traslado del cuerpo y la apertura de la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

Según información extraoficial, mientras elementos de la policía municipal se dirigían al lugar, atropellaron a un motociclista. Se desconoce el estado de la persona, así como la mecánica del incidente.

Redacción Notus11 febrero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información