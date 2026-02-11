Mastografías del IMSS en Guanajuato ayudan a detectar a tiempo el cáncer de mama

Guanajuato.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato promueve la mastografía, estudio enfocado a mujeres de entre 40 y 69 años, como parte de las acciones del Programa PrevenIMSS, para la identificación oportuna del cáncer de mama.

El doctor Ángel Arnulfo Vargas Morales, coordinador de Salud Pública del IMSS en la entidad, explicó que, la mastografía es un estudio radiográfico que se utiliza para la detección oportuna del cáncer de mama, la idea es que se detecte en una etapa temprana y con esto realizar el diagnóstico lo más pronto posible y la paciente tenga un tratamiento más efectivo.

Agregó que, en el Seguro Social la mastografía se realiza cada dos años a mujeres de entre 40 y 69 años para la detección oportuna de cáncer de mama; para acceder a este estudio es muy sencillo, deben acudir directamente a los Módulos PrevenIMSS en sus Unidades de Medicina Familiar o incluso pueden ser referidas por el médico familiar en la consulta posterior a revisar su Cartilla Nacional de Salud, ahí les harán la solicitud de mastografía la cual se la tomarán en algún servicio de radiodiagnóstico más cercano. Una vez realizada la mastografía, los resultados se entregan entre 3 y 7 días, ya que la imagen debe ser interpretada por un especialista.

Destacó que con PrevenIMSS la prevención es prioridad en el Instituto y la mastografía ha demostrado, hasta este momento, ser el estudio más preciso para identificar oportunamente lesiones mamarias que no pueden detectarse a la exploración física.

El doctor Vargas Morales informó que, cuando el resultado de una mastografía indica alguna sospecha de lesión, se busca a la paciente para revisión por parte de Medicina Familiar y en caso necesario se envía al Segundo Nivel de Atención Médica, para consulta de especialidades.

Recomendó que las mujeres se realicen la exploración clínica de las mamas cada año (se realiza por un médico o enfermera capacitados), así como la autoexploración mamaria cada mes para evitar llegar con lesiones avanzadas y que en caso de que estas existan poder ofrecerles tratamientos y seguimiento oportunos para preservar la vida.

Destacó que el IMSS cuenta con mastógrafos en diferentes unidades y hospitales; en caso de que por alguna razón no se disponga de este servicio se ofrece la mastografía fuera de las instalaciones del IMSS, a través de servicios que contrata el Instituto; y en el caso de los municipios en los que las unidades médicas no cuentan con mastógrafo, se cuenta con unidades móviles de mastografía para acercar este estudio a las mujeres derechohabientes.

Además, con dichas unidades móviles el Seguro Social traslada la atención de mastografía a complejos empresariales y centros laborales ubicados en zonas de campo.