Morenistas dejan solo a Rodríguez Medrano

Guanajuato Gto.- “Me echaron de Morena, no apoyaré a un candidato ‘delincuente’, pero sigo con la 4T”; dijo la regidora Paloma Robles Lacayo, exmorenista y ahora candidata a la presidencia municipal por el Partido del Trabajo (PT); Roberto Loya, precandidato a la alcaldía, cuestiona la encuesta con la que oficialmente dieron la candidatura a Jorge Rodríguez Medrano.

Robles Lacayo, sigue en la regiduría ganada como integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero se va del partido por sentirse “traicionada”, corrida y desechada” por su partido.

Era la favorita

En su gestión como regidora, Paloma Robles fue la más combativa opositora al gobierno del panista Alejandro Navarro. Destaca por haber evitado la contratación de una deuda pública por 70 millones de pesos para la construcción de un centro comercial en donde iban a ser exhibidos los cuerpos áridos expuestos en el Museo de las Momias del panteón de Santa Paula.

Por lo anterior sonaba como la favorita para abanderar la causa morenista para la presidencia municipal. Competía con Roberto Loya, quien en dos ocasiones –una por el Partido de la Revolución Democrática y otra por Morena- había sido candidato a la alcaldía, pero se había alejado de la ciudad para irse con Ricardo Sheffield a trabajar en la Procuraduría Federal del Consumidor.

Ninguno quedó. El elegido fue el empresario pastelero y dueño del canal local de televisión por cable, Jorge Antonio Rodríguez Medrano.

Paloma declaró: “Yo no me voy de Morena, me expulsa porque no me ofrece ninguna otra posibilidad, yo trabajo para la ciudadanía. Y que no me voy, me corren. Morena me cierra la puerta”.

Dijo sentirse “muy traicionada”. Considera que todas las encuestas la marcaban como la más fuerte para Morena, “pero optaron por poner a un delincuente, así que por eso, porque actúo en función de la indignación colectiva”-

La regidora anunció que dejará tanto a Morena como a la fracción de ese partido en el Ayuntamiento, aunque no abandonará a la Cuarta Transformación al continuar con el PT, uno de los partidos aliados.

Robles Lacayo ya había sido candidata a la Presidencia Municipal de Guanajuato, por el PRD en 2018 por el PRD y pudo colocar a dos regidores en el Ayuntamiento.

Loya tampoco

Roberto Loya Hernández, quien fuera precandidato de Morena a la presidencia municipal, dijo que no apoyará la campaña de Jorge Rodríguez Medrano, porque “no representa los principios del partido de no mentir, no robar y no traicionar”.

El ex funcionario de la Profeco indicó que la designación de Rodríguez Medrano como candidato tiene dudas porque en las encuestas que se realizaron no aparecía en los primeros sitios; afirmó no conocer la metodología ni el resultado final:

“Yo respeto la decisión del partido, pero no conozco los datos, la técnica ni los resultados, es así que yo en otras encuestas salía mejor posicionado”. Añadió:

“No acepto es la candidatura de un personaje que no cumple con los requisitos de ética, de moral, los principios básicos que tenemos en Morena de no mentir, no traicionar y no robar. El hombre no los cumple, por lo tanto, yo no voy apoyar una candidatura con un personaje tan negro como este señor”.

Loya Hernández informó que no se sumará a la campaña del candidato de su partido, pero aclaró está sigue en Morena por la lealtad que le debe a Ricardo Sheffield, candidato a Senador.

