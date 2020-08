Monseñor Salvador Martínez Pérez, un personaje “celestial” de Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- Nació en Peña Blanca, en Abasolo, el 26 de febrero de 1933, siendo uno de los personajes más emblemáticos del municipio se trata del Obispo de Huejutla: Monseñor Salvador Martínez Pérez.

A pesar de que el obispo era considerado como uno de los hombres más importantes en estadoS como Nuevo León, Puebla y Morelos, su última petición siempre estuvo encaminada a regresar a Abasolo, donde yace en una tumba del panteón municipal.

El abasolense es uno de los hombres más importantes que se encuentran en este panteón, donde apenas el 2 de enero del año 2019, dejó de existir y regresar a su lugar de origen al que consideraba el más bonito del mundo.

Monseñor Salvador Martínez Pérez, cursó sus estudios en el Seminario Palafoxiano de Puebla y en el Seminario de Moctezuma en Estados Unidos, fue ordenado Sacerdote para la Arquidiócesis de Puebla en el Seminario de Montezuma (U.S.A.) el 2 de abril de 1960.

Al igual que rector del Seminario Palafoxiano de Puebla (1981-1994) y uno de los nombramientos más grandes, fue por el Papa Juan Pablo II como Obispo de Huejutla el 24 de junio de 1994 y consagrado el 26 de julio del mismo año.

Su Santidad Benedicto XVI aceptó su renuncia al gobierno Pastoral el día 12 de marzo de 2009.

Carta del Episcopado Mexicano a la muerte de Monseñor Salvador Martínez Pérez:

«Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que han muerto, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza.

Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con El a los que murieron en Jesús» (1 Tes. 4,13-14)

Eminencia/Excelencia:

Por la presente comunicamos el fallecimiento de Mons. Salvador Martínez Pérez, Obispo Emérito de Huejutla, quien ha sido llamado a la casa del Padre el día de hoy.

Desde nuestra fe en la resurrección, confiamos con certera esperanza que el Buen Pastor, Jesucristo, lo ha conducido a reposar a los verdes campos y praderas de la eternidad junto a Él.

Le manifestamos nuestra cercanía en la oración e invito a celebrar 3 misas por su eterno descanso.

Encomendamos el ama de nuestro hermano Obispo a la misericordia de Dios y a Nuestra Señora de Guadalupe, descanse en paz.

La misa de cuerpo presente de Mons. Salvador será el próximo viernes 04 de enero de 2019 a las 12 del mediodía. En el Templo de Nuestra Señora de la Luz en Abasolo, Guanajuato.