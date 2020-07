Monse Soto, orgullo guanajuatense en el Bádminton

León, Guanajuato.- La menor de la familia Soto Bustamante, nacida en la ciudad de León, Guanajuato, es egresada de la universidad de Guanajuato, de la Licenciatura en Ciencias de la Educación Física y Salud.

A la corta edad de 7 años empezó por coincidencia a practicar un deporte del cual ella no sabía mucho, sus entrenadores le comentaban que era muy pequeña para empezar a practicar el bádminton, sin embargo, ante cualquier impedimento Monse entrenó con jóvenes más grandes que ella.

Posteriormente a la edad de 15 años, trabajo arduamente en su entrenamiento, todo esto sin descuidar su escuela ya que siempre tuvo un horario para cada actividad; “Mis padres siempre en la medida de lo posible me apoyaron ya que es algo que me gusta mucho “contó.

Bernardo Monreal quien fue su entrenador junto con sus padres y hermanos fueron parte fundamental en su desarrollo deportivo ya que todos y cada uno de ellos le daban su apoyo incondicional.

“Este deporte me formo completamente, me creo hábitos, fue la primera vez que yo sentí que algo me gustaba muchísimo, me dediqué por completo a ellos, conocí y viaje, me creo muchas experiencias, seguridad y constancia,” externó.

Los primeros torneos nacionales de Monse fueron a los 9 años y el primer torneo internacional fue a los 10, la leonesa estuvo en olimpiadas nacionales y panamericanos, siempre llevando por lo alto el nombre del estado.

Una de sus mejores experiencias en el deporte fue ir a jugar el Mundial Juvenil donde tuvo la oportunidad de competir y conocer a grandes potencias en el deporte.

Monse se encuentra desde hace 1 año fuera de todas las competencias oficiales de su rama, ahora solo practica por hobbie, sin dejar de lado que ella es una fanática con todo lo relacionado a el deporte, “mis pasatiempos favoritos son nadar, jugar voleibol y dedicarle tiempo al gimnasio” comentó.

Para concluir esta joven deportista hizo una invitación a todos los jóvenes guanajuatenses; “Invito a la comunidad a jugar bádminton, es un deporte muy bonito, no se requiere una especificación corporal solo se requiere pasión e interés, este es un deporte accesible para competir “, concluyó.