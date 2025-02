Miles de Mujeres desbordan Centros Nuevo Comienzo en Guanajuato

Irapuato, Guanajuato.- La entrega de las llamadas “tarjetas rosas” en Irapuato, se convirtió en un desorden, los Centros Nuevo Comienzo quedaron rebasados debido a la gran cantidad de mujeres que fueron a recoger este beneficio social en Irapuato, Pénjamo Abasolo y prácticamente todo el estado.

Por ejemplo, no de los Centros Nuevo Comienzo que se vio rebasado fue el que esta ubicado en la colonia San Gabriel, puesto que la gran cantidad de mujeres, citadas a las nueve de la mañana, para que les fuera entregada la tarjeta, conformó una fila que alcanzó varios cientos de metros.

La fila comenzó en las puertas del centro en la calle División del Norte, alcanzó avenida Tulipanes posteriormente dio vuelta hacia la calle Carlos Girón, del fraccionamiento Deportiva Norte, hasta llegar más allá, de las instalaciones de la Universidad de Guanajuato.

Sin embargo, al pasar el tiempo mujeres citadas a horas posteriores igualmente continuaron arribando a las inmediaciones del centro.

Para las doce, del medio día, ya se encontraban una gran cantidad de filas, las mujeres se habían de alguna manera organizado para poder deshacer el caos en el que se había convertido la calle División del Norte.

“Ninguna autoridad salió a tratar de organizar el desorden, fuimos nosotras mismas quienes comenzamos a ordenarnos”, mencionó Isabel de la comunidad de Aldama quien tenia cita a las 11 de la mañana, pero había llegado al lugar desde las 6 de la mañana.

Así, sobre la calle se encontraban la fila de las 10 de la mañana, otra de las 11, tres filas de las 12, una de ellas llegaba desde la glorieta hasta la calle Azucenas dándole tres vueltas a esa distancia.

Más tarde, en el Centro Nuevo Comienzo, ubicado en la colonia Benito Juárez, todo fluía con normalidad, hasta que, mujeres que no tenían asignado este centro como lugar asignado para recibir la tarjeta, provocaron que colapsara el servicio y las autoridades dieron por suspendidas las actividades.

“Yo estaba formada en la San Gabriel, pero estaban diciendo que acá, en la Benito Juárez estaba solo, así que me vine hacia acá, pero también no se pudo resolver nada, que tiene una que ir al centro donde la mandaron, pero allá me tocaba a las doce y ya es la una de la tarde y ni siquiera han pasado las de las nueve, está lleno de gente” dijo Martha quien estaba acompañada de su bebé.

