«Mi acosador me hizo un video»; denuncia la youtuber Angelika Selesnova

La Youtuber Angelika Selesnova subió un video en su canal en donde denuncia públicamente a un sujeto que la acosa en sus redes sociales.

Además de estar insistiendo por todos canales, el acosador amenazó a sus amigos y a su novio advirtiéndoles ser un narco y que los iba a matar.

Angelika inicia su video diciendo: “Este es un video bastante serio, solo lo quiero empezar, hoy voy a hablar de una persona que me esta acosando.

¿Para qué hacer un video de esto?, después de unas cosas que han pasado yo pensaba que era necesario hacerlo, no sólo para avisarles lo que está pasando, sino también para pedirles un consejo.

Esto no esta bien. Esto es un problema. No quiero pensar que esto pueda llegar a ser peor. El dicho acosador dice ser mexicano, yo no se de dónde es. Esta persona se puso más y más agresiva en Twitter. Yo decidí bloquearlo. Todo mundo tiene el derecho de bloquear a las personas tóxicas».

Dice ser narco

El sujeto de nombre José, cansado de que lo bloquearan en las diferentes redes, le hizo llegar un video en donde el acoso y las amenazas subieron de tono.

El acosador envió varios mensajes privados a algunos de sus amigos con la intención de conseguir su domicilio, y si no les daban la información que solicitaba los amenazaba de la siguiente manera:

“Escúchame bien lo que te puede pasar, yo estoy metido con narcos y más te vale cooperar a las buenas, porque creeme no te recomiendo a las malas” amenazaba desafiante.

En el video el acosador le dice lo siguiente:

Este video va dedicado a una persona que me duele mucho en el corazón, voy a ser directo, y eres tú, Angelika Selesnova. Yo en buena onda, le comenté en su instagram cosas bonitas, me eliminó, o sea me bloqueó. Le escribí por Twitter canciones, o sea yo sé que es castroso. Yo sé que es molesto que alguien te acose de esa forma, pero oye no manches, yo no te estoy enviando fotos de desnudos de mi cuerpo Angelika. Por qué me bloqueas, o sea llevo dos cuentas cerradas porque me bloqueaste, o sea no puedo ver tus fotos, tengo una tercera que obviamente no voy a revelar. Yo soy mexicano, primero que nada. Tus fans te adoran. Yo no se por qué tienes miedo de este acoso. Sientes que te acosamos diciéndote palabras lindas, palabras bonitas, palabras que cualquier mujer ‘normal’ con un poco de sentido común, lo tomarían de buena manera. Tengo que confesarte que si, en mis sueños eres la mujer que siempre he deseado toda mi vida, eres tan preciosa, tan hermosa, tus ojos, tu cabello. Quisiera que estuvieras a mi lado, y tenerte para siempre sólo para mí. La parte más desagradable es cuando dice que él sabe dónde vivo, dice los nombres de toda mi familia. Él lo dice de una manera en la que me está amenazando. Contigo hasta el fin», recalca el acosador.

Angelika aclara que “la razón por la que hice este video, se puso a amenazar a mi novio, mandarle mensajes privados, muy desagradables. Les voy a leer algo:

“Mis sicarios ya van por ti pendejo, dile diciendo adiós a tu vida que en unos meses te irás al infierno Te metiste con lo que más aprecio pelotudo te van a cortar las pelotas hdp, tu y españa me la pelan puto como la vez jaja. Deja a Angelika y corta tu relación con ella, o te lo advierto puto, te vas a morir. Y de mi cuenta corre que te encuentro y te mato de un shock de dolor y de paso le entrego tu cabeza a tu familia en una bolsa”.

Al final del video, la youtuber dice que “No se puede andar amenazando a nadie en el Internet ni en la vida real. Este video también es para las otras chicas que están como influencers o modelos en Instagram.

Y finaliza aconsejando a su acosador:

Solo te voy a dar un consejo a ti José, que esto no esta bien. Tú no estás bien. Esto no es una broma”.

Luego que se diera a conocer el video, otros youtubers mostraron su solidaridad hacia la rusa, tal es el caso del español JavierCanijo.

Angelika regresó a su canal luego de varias semanas de que subiera el video del acosador.

Lo hizo a través de “un directo” con más de dos horas de duración en donde explica que “He vuelto y estoy bien” el cual cuenta con más de 142 mil reproducciones.

Acerca de Angelika

El canal de Angelika Seleznova inicio en febrero del 2019 y actualmente con 452 mil suscriptores.

Se autodenomina “La Rusa Mamadísima” y aunque es de origen ruso, su español es casi perfecto, sobre todo porque maneja muchos modismos de la cultura hispana.

Ley Olimpia

Reconoce la violencia digital como un tipo de delito.

Consiste en casos de acoso, hostigamiento, amenazas, vulneración de datos de información privada, así como la difusión de contenido sexual sin consentimiento o con engaños.

Es vigente en 16 estados de la república mexicana, entre otros en Guanajuato.