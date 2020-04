México enfrenta positivamente a la epidemia de falsas noticias

La propagación de noticias falsas entre los mexicanos alcanza cifras preocupantes, especialmente en estos tiempos de pandemia. Las redes sociales y algunos medios de comunicación tradicional podrían estar generando un impacto adverso para lidiar con la actual crisis sanitaria. Luis Ángel Hurtado, profesos e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirma que el 88% de los mexicanos que tienen una cuenta en Facebook, es decir 70 millones de personas, aseguran haber recibido alguna vez mensajes erróneos.

La plataforma social creada por Mark Zuckerberg, quien ocupa el puesto 10 de la la lista de Forbes del mundo, cuenta con la mayor penetración entre los aztecas, actualmente 82 millones de usuarios en el país, jugando un papel importante en la difusión de noticias falsas y sin confirmar junto a otras redes sociales como WhatsApp, YouTube, Twitter e Instagram.

La ‘pandemia de la desinformación’ coloca a nuestro país en el segundo con mayor número de noticias falsas, puntualiza el profesor universitario, lo más grave es que estas ‘fake news’ tienen un efecto directo en el estado de ánimo de las personas y puede generar pánico, explica Hurtado.

«En algunas partes del mundo se han presentado situaciones que derivaron en cuadros de histeria colectiva; este fenómeno es preocupante”, pues además de enfrentar la pandemia del coronavirus, México vive la propagación de noticias falsas que solo contribuyen a agravar la situación en cuarentena.

Para realizar el estudio, el experto especialista, aplicó 593 mil cuestionarios al mismo número de personas entre los 14 años y los 95, en 32 estados del país. “Las cinco redes sociales más usadas por los mexicanos se encuentran en un nivel alto de circulación y propagación de información falsa”, aseveró.

Entre los datos relevante que presenta el informe encontramos que 90% de los encuestados manifiestan haber recibido noticias falsas por WhatsApp, así como un 91% de los que utilizan Instagram.

En cuanto a Twitter, la red menos visitada por los mexicanos, reflejó un 89 por ciento de los encuestados. Y YouTube, por su parte, reportó 83% de personas que han recibido información falsa.

«Si no tomamos la debida precaución, las redes sociales podrían ser un vehículo para que las personas que están detrás de las noticias apócrifas generen caos, incertidumbre y pánico, que pueden derivar en crisis sanitarias y económicas», sentencia el experto.

Así como se siguen las normas de salud para mantenerse sanos y evitar contagio también se debe seguir un protocolo para evitar la propagación de ‘fakenews’.

Lo primero es no creer al 100 por ciento lo que circula. Seguido de darse unos minutos para corroborar antes de compartir; guardar la calma y no dejarse llevar por los impulsos. Tampoco hacer comentarios deliberados, si no se tiene la certeza de la veracidad.