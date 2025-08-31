Menores guanajuatenses desaparecidos equivalen a 44 alertas Amber diarias

Guanajuato.- Guanajuato es el cuarto estado con más reportes de menores desaparecidos, con 7 mil 102 casos de enero hasta el 10 de junio, según los indicadores de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). Ello equivale a 44 activaciones de la Alerta Amber por día.

Los municipios principales son León, Irapuato y Celaya y pese a que el número de personas adultas supera a las alertas de 0 a 17 años, existe un aumento considerable de niños y adolescentes extraviados. Uno de los casos recientes fueron dos menores de Pénjamo secuestrados por un grupo criminal, ambos perdieron la vida por las lesiones de tortura.

En lo que va del año, en México hay alrededor de 115 mil 192 casos, de los cuales por cada 100, un menor es localizado sin vida. Del total de desaparecidos, el 15.3 por ciento no son encontrados. El Estado de México ocupa el primer puesto, Nuevo León el segundo, Puebla el tercero y Guanajuato el cuarto lugar.

Ello sin contar las alertas Amber emitidas en años anteriores, así como las que aún se mantienen activas.