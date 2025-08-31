Eran romitenses las cinco víctimas del accidente en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Las cinco personas que fallecieron la medianoche de viernes para sábado en la carretera Guanajuato–Juventino Rosas eran oriundas de Romita. Se trata de tres menores de edad y dos adultas, una de ellas embarazada.

El percance, registrado entre las comunidades de La Trinidad y El Rodeo, fue por alcance. El vehículo de las víctimas fue impactado por una camioneta la Cadillac, que fue abandonada en el lugar por conductor y acompañantes.

La vagoneta azul donde la familia viajaba quedó destrozada. Entre los fierros retorcidos, los cuerpos de tres niñas y dos mujeres permanecían inmóviles mientras los paramédicos intentaban abrirse paso para auxiliar a quienes aún mostraban signos de vida. Una joven quedó tendida sobre el asfalto, y en los asientos delanteros y traseros apenas se distinguían las siluetas atrapadas por el impacto.

Las víctimas fueron identificadas como Cinthia Vázquez Ramírez, de 17 años y embarazada de cuatro meses; Alison Valeria Buzo Ramírez, de 7 años; Aranza Salas Ramírez, de apenas 4 años; así como Génesis Yamileth Ortega Márquez y María Ramírez Cruces. Todas eran originarias de Romita y viajaban juntas rumbo a San Felipe.

Los rescatistas lograron estabilizar a dos sobrevivientes: una mujer de 38 años en estado grave y un hombre de 45, trasladados a hospitales de la región. A un costado, la otra camioneta involucrada, sin tripulantes.

La noticia corrió rápido por Romita. El presidente municipal, Pedro Tanamachi Reyes, lamentó profundamente el hecho y expresó su solidaridad con las familias:

El gobierno romitense acompaña a los deudos con apoyo en traslados y gastos funerarios, además de un acompañamiento cercano en este proceso.