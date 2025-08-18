Menor y mujer vinculados a narcomenudeo detenidos en León durante cateo

León, Guanajuato.- En el marco de las acciones de combate al narcomenudeo que impulsa la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, la Subsecretaría de Inteligencia Operacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), cumplimentó una orden de cateo en la colonia Buenos Aires del municipio de León, que derivó en la detención de dos personas, y en el aseguramiento de droga, dinero en efectivo y el inmueble relacionado con la investigación.

La diligencia judicial fue autorizada por la Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Aguascalientes, en funciones de Juez de Control.

El operativo se llevó a cabo en un departamento ubicado en la colonia Buenos Aires, con la participación del Ministerio Público Federal, personal de la Subsecretaría de Inteligencia Operacional de la Secretaría de Seguridad y Paz, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

En el lugar se aseguraron 3 mil 071 dosis de marihuana, 52 dosis de cristal, 19 pastillas psicotrópicas, 18 mil 400 pesos en efectivo. Asimismo, fue detenida Joanna Guadalupe N., alias ‘La Flaca’, de 19 años, así como una persona menor de edad, de 17 años.

Durante la diligencia se localizaron tres personas menores de 10, 11 y 14 años de edad, vecinos de la zona, quienes fueron resguardados de inmediato y entregados a sus familiares bajo la supervisión del Ministerio Público, en atención al interés superior de la niñez. Asimismo, un bebé, presuntamente hijo de la detenida, fue puesto al cuidado de familiares directos.

El inmueble quedó asegurado y tanto los detenidos como la droga y el dinero fueron puestos a disposición de la autoridad competente para dar continuidad a las investigaciones.