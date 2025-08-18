IPLANEG echa abajo proyecto de vialidades en El Hormiguero

Guanajuato, Guanajuato.- En su campaña, Samanta Smith -ahora presidenta municipal, presentó un plan de 16 vialidades. Dos de ellas afectarían la zona del Cerro del Hormiguero y La Bufa: Pozuelos – Diego Rivera, por el lado poniente. y Diago-Panorámica ISSSTE, por el oriente. Ambas fueron clasificadas en prioridad “ALTA” y que se ubicarían en las faldas de La Bufa.

Meses después, Samantha Smith anunció el inicio de su construcción. La propuesta fue rechazada por expertos y activistas integrados en el Grupo Multidisciplinario BUFA por considerarlas como una afectación al medio ambiente y detonantes de urbanización.

Francisco Robledo, integrante del grupo, informó que en el proyecto de Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial (PMDUOET) que se votará este martes en sesión de ayuntamiento, no incluye esas vialidades. Esto significa que el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato se les consideró inadecuadas o inviables.

Este proceso se da en el contexto de la exigencia de que esta zona sea declarada Área Natural Protegida (ANP). En el documento se especifica que eso corresponde al gobierno del estado.

Las propuestas de Samantha:

El 12 de abril de 2024, la entonces candidata panista Samantha Smith dio a conocer su propuesta de gobierno “Plataforma 3×3”. Consistía en la ampliación y construcción de 16 vialidades para solucionar la movilidad en la capital del estado.

Además de las 16 vialidades, la propuesta también incluye nuevos estacionamientos públicos, ciclovias, mejor transporte público, rehabilitación de callejones y un ambicioso programa de pavimentación. Estas eran las 16 obras:

Ampliación del túnel y el puente El Laurel-Euquerio Guerrero, habilitando la circulación a doble carril. Esta obra está anunciada. Conversión a dos carriles del acceso de las curvas peligrosas al bulevar Euquerio Guerrero. Se derivaría de la anterior. Ampliación y dignificación del acceso a Guanajuato, carretera Guanajuato- Juventino Rosas, tramo Yerbabuena-Solano. Aún no anunciada. Creación de un paso a desnivel en la glorieta de Yerbabuena y solución de vueltas a la izquierda en el bulevar Euquerio Guerrero (Mineral de la Hacienda), para lograr una circulación más fluida. En proyecto mencionado, pero sin convocatoria para su ejecución. Ampliación a cuatro carriles de la vialidad Yerbabuena-Puentecillas, en el tramo avenida Santa Fe-Maluco. Aún en papel. Creación de la vialidad Villas-Entronque Santa Teresa-Irapuato, para reforzar la movilidad en el suroeste de la ciudad. Anunciada hace dos meses, pero sin convocatoria a licitación aún. Creación del libramiento Santa Teresa, para seguir ampliando el circuito exterior de la ciudad en las zonas de crecimiento. Creación de un par vial a la carretera de cuota Guanajuato-Silao, conectando Santa Teresa, el acceso a la ciudad y el nuevo hospital del IMSS. Sin presupuesto. Ampliación y dignificación del acceso a Guanajuato, carretera Guanajuato-Silao libre, en el tramo El Laurel-Entronque con Cervera-Las Teresas. En el papel. Libramiento Sur, para conectar la carretera Yerbabuena-Puentecillas con la carretera Guanajuato-Juventino Rosas. En el papel. Conexión del Libramiento Norponiente con la calle República Mexicana, para reducir el tráfico en El Laurel y Marfil. Anunciada, pero sin convocatoria a licitación. Creación de la vialidad Yerbabuena-Diego Rivera, para quitar carga vehicular al bulevar Euquerio Guerrero y al entronque de Yerbabuena. Cancelada. Creación de la vialidad Diego Rivera-DCEA-Curvas peligrosas, para reducir carga vehicular al centro de la ciudad. En el papel, pero con más posibilidades por no afectar La Bufa ni el Hormiguero. Construcción de vialidad Diego Rivera – Pozuelos, para reducir carga vehicular en el centro. Cancelada Construcción de la conexión Diego Rivera-Panorámica ISSSTE, para quitar carga vehicular al centro y a la carretera panorámica. Cancelada. Ampliación a dos carriles de la vialidad Plaza de Toros-Las Teresas, para reducir tiempos de traslado, y quitar carga vehicular a Marfil y El Laurel. Aún en papel.

La discusión del PMDUOET incluirá generalidades el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), mismo que será sometido a consulta ciudadana.