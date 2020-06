«Me han atacado bastante, dicen que no soy una persona adecuada para tomarles la temperatura»: Penjamense de 58 años

Pénjamo, Guanajuato.- A sus 58 años la penjamense a trabajado de barrendera para el municipio durante un largo tiempo y ella disfruta y ama su labor.

Lamentablemente cuando llego el coronavirus a nuestras vidas se hicieron unos ajustes y la eligieron para cuidar las medidas sanitarias del arco que se ubica a un costado del Mercado.

“A veces se dejan checar la temperatura, hay unas que no y otras que sí, me han atacado bastante dicen que no soy una persona adecuada para tomarles la temperatura, pero yo sigo trabajando amablemente y de corazón” mencionó.

La señora María Eugenia ha estado trabajando arduamente para cumplir con su labor y mientras la gente se molesta ella les regala una sonrisa. “a veces me dicen que me dedique mejor a mi quehacer, que mejor me vaya a barrer” contó.

La penjamense desea que la pandemia se termine pronto para regresar a sus actividades de costumbre “La verdad ya quisiera regresar a mi trabajo, barrer las calles es lo que mas me gusta y prefiero estar ahí” concluyó.