«Me gusta atender bien a toda la gente… para que regresen todos los días»: Don Juan, comerciante de frutas y verduras

Irapuato, Guanajuato.- “Juanis” como todos los conocen en su negocio es vendedor de frutas y verduras a diario sale desde las 5 de la mañana a surtir toda su mercancía a la central de abastos para ofrecer el mejor producto a sus clientas.

Durante más de 40 años ha dedicado parte de su tiempo al comercio y su gusto por ser comerciante lo lleva en el corazón desde muy pequeño, quien junto a su padre atendía un puesto de verduras.

Hoy al paso de los años la enfermedad de la diabetes lo que agobia, pero sin embargo él sigue demostrando que puede salir adelante y atender su negocio de frutas y verduras.

“ Siempre me ha gustado el comercio y me gusta atender bien a toda la gente que llega a mi puesto y ofrecerle el mejor producto para que regresen todos los días… hoy ante esta situación que se presenta con la contingencia de salud, pido a Dios que me cuide porque tengo que salir a vender para mantener a mis hijos” comentó el señor Juan.

Don Juan dijo que espera que pronto pase toda esta situación porque comienza a vivir los estragos de la economía y sus ventas han disminuido en sus productos.

“Solo pido a Dios y la virgencita de San Juan …que nos proteja de este virus y que pronto todo vuelva a la normalidad y tener salud que es lo más importante para el ser humano” concluyó.