Me desespera, pero así lo amo

Irapuato, Guanajuato.- Paloma Ramírez y Gabriel Colunga, se unieron en matrimonio, el mismísimo día de los enamorados, en una boda comunitaria organizada por el gobierno de Irapuato.

Esta pareja de enamorados, cumple el día de hoy dos años de haberse conocido y fue por ello que decidieron esta fecha tan especial para unirse en matrimonio, comentaron los contrayentes.

“Me enamoré de sus ojos, de su forma de ser conmigo, es muy lindo, es muy detallista, muy atento, cosas que ya no se ven en la actualidad” comentó Paloma.

La reciente esposa continuó diciendo que, uno de los detalles que más le llamó la atención y fue con el que cayó rendida y enamorada, fue que Gabriel es muy formal, además de regalarle chocolates, flores y sobre todo dibujos.

Para Gabriel el demostrar su amor a través de los dibujos ha sido la manera que ha encontrado para hacer sentir importante a Paloma, pues por medio de ellos, ha sido el vehículo con el que se expresa, pues Él se calificó a si mismo como una persona que no demuestra sus sentimientos de manera efusiva.

“Soy una persona totalmente seria, con toda la gente, incluso me dicen que no tengo empatía con las personas, pero desde que vi a Paloma, dije, me tengo que esforzar, me gusta y quiero que pase a ser alga más que una amiga, y aquí estamos, ya es mi esposa.”

Entonces Gabriel comenzó a ponerle empeño a sus dibujos a las cartas que le escribía, inclusive le armó un libro en donde plasmo una serie de dibujos que le regaló a Paloma.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues Paloma refirió que Gabriel cuanta con un gran defecto, procrastina, deja todo pare el último, o tarda mucho en hacerlo, “se lo he dicho eres muy huevón para todo, es lo que más me desespera y me choca de él, pero así lo amo” comentó Paloma.

Larga vida juntos a los enamorados, felicidades.

