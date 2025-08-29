Más de 300 mujeres participan en Asamblea por la igualdad y contra las violencias en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- La mañana de este viernes, el Jardín Ana María Gallaga de la ciudad de Pénjamo fue sede de la Asamblea de Mujeres, voces por la igualdad y contra las violencias, un encuentro que reunió a ciudadanas, autoridades y representantes de los tres niveles de gobierno con un mismo objetivo: escuchar, dialogar y trabajar por un municipio más justo y libre de violencias.

El evento fue encabezado por la presidenta municipal Yozajamby Molina, quien estuvo acompañada por la secretaria de las Mujeres de Guanajuato, Itzel Balderas, así como por Ariatna Bahena, representante de la Secretaría de las Mujeres Federal.

Más de 300 mujeres provenientes de colonias, comunidades y diversos rincones del municipio participaron activamente en este ejercicio, compartiendo sus experiencias, inquietudes y propuestas para fortalecer las políticas públicas en favor de la igualdad y la erradicación de las violencias.

En su mensaje de bienvenida, la presidenta Molina destacó que este ejercicio no solo representa una consulta ciudadana, sino un espacio de escucha activa donde cada mujer puede compartir sus inquietudes, experiencias y también sus sueños. “Estamos viviendo un momento histórico. Las mujeres de Pénjamo tenemos voz, fuerza y un lugar que nadie nos puede arrebatar. Las invito a alzar la voz y a denunciar cualquier tipo de abuso o maltrato, porque callar nunca más puede ser una opción”, expresó.

Molina aseguró que este esfuerzo es reflejo de un compromiso real con la igualdad de género y la erradicación de las violencias en todas sus formas. “No están solas —recalcó— juntas somos más fuertes, juntas somos imparables, y juntas construiremos el municipio libre, justo e igualitario que todas merecemos”.

Voces por la Igualdad y contra las Violencias se refiere a la iniciativa del gobierno de México para crear espacios de encuentro y diálogo entre mujeres de diversas comunidades para que presenten propuestas que fomenten la igualdad de género y prevengan la violencia contra ellas.

A través de estas asambleas, se busca fortalecer la participación de las mujeres en la transformación del país y reafirmar su derecho a una vida libre de violencias.