Capturan a hombres “vinculados” al multihomicidio ocurrido en San Miguel de Allende

San Miguel de Allende, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó la captura de integrantes de una célula criminal presuntamente relacionada con el multihomicidio ocurrido el 17 de agosto de 2025 en la colonia Malanquín, en San Miguel de Allende, donde tres personas perdieron la vida y 16 más resultaron lesionadas por disparos de arma de fuego.

De acuerdo con la institución, la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios integró una carpeta sólida que permitió obtener órdenes de cateo y de aprehensión. Durante los operativos se aseguraron armas de fuego, equipo táctico, vehículos y diversos indicios clave para el esclarecimiento de los hechos.

En la acción participaron la Secretaría de Seguridad de San Miguel de Allende, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, logrando la detención de varios presuntos responsables.

Entre los detenidos se encuentra Víctor Aarón “N”, alias “el panadero”, quien ya fue vinculado a proceso penal por homicidio y homicidio en grado de tentativa, con medida cautelar de prisión preventiva.

Asimismo, tres sujetos más fueron ubicados y detenidos gracias a los trabajos de investigación, quedando a disposición de la autoridad federal. La Fiscalía Federal ejerció acción penal por delitos de su competencia y, una vez que sean vinculados a proceso, la Fiscalía de Guanajuato cumplimentará las órdenes de aprehensión estatales que existen en su contra.

La Fiscalía estatal destacó que estos resultados son fruto del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, reiterando su compromiso de garantizar justicia y verdad. Las investigaciones continúan activas hasta lograr que todos los implicados enfrenten la justicia.