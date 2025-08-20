Manuel Doblado busca apoyar a sus estudiantes con becas

Manuel Doblado, Guanajuato.- El municipio de Manuel Doblado lanzó la convocatoria a todos los estudiantes que deseen acceder a una beca en sus diferentes modalidades.

El presidente municipal Adolfo Alfaro, señaló que es importante apoyar a los estudiantes del municipio, pues es la mejor inversión que se puede hacer, y reitero que se ha designado una partida presupuestal que abra posibilidades a mayor número de alumnos.

Cabe mencionar que en el ciclo escolar 2023- 2024 el municipio dobladense registró a 442 estudiantes que abandonaron las aulas en los diferentes niveles de educación, siendo 189 alumnos en primaria, 120 en secundaria y 117 estudiantes en nivel preparatoria, según datos de la Secretaría de Educación de Guanajuato SEG.

Las becas para estudiantes en general están destinadas para alumnos de primaría secundaria, nivel medio superior, universidad, maestría y doctorado, teniendo como objetivo apoyar a los estudiantes para que continúen con sus estudios.

Las becas de transporte están diseñadas para ayudar a los alumnos que tienen que transportarse de una comunidad a otra para realizar sus estudios, o bien de alguna comunidad a la cabecera municipal. Esta beca esta destinada para estudiantes de nivel media superior y superior.

Becas de inscripción para estudiantes de nivel media superior, en esta beca se les apoyará demostrando que se han inscrito a alguna institución para continuar con los estudios.

Becas académicas, con este subsidio se busca reconocer a los alumnos que destacan en sus estudios mostrando un aprovechamiento notable con un promedio superior a ocho.

Becas de sostenimiento, con estas becas se busca apoyar a los estudiantes que tienen que dejar el municipio para ir a otros lugares para proseguir en su preparación.

Todos aquellos interesados deben de acudir a la Dirección de Educación de las 9 de la mañana a las cuatro de la tarde antes del 25 de agosto, y se publicarán los resultados el día 22 de septiembre del presente.