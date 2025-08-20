Guanajuato impulsa MIPYMES con convenio entre Secretaría de Economía y Banamex

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Economía, firmó una carta de intención con Banamex para impulsar el crecimiento y la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) guanajuatenses, mediante un paquete integral de servicios financieros, capacitación y acompañamiento especializado.

La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, impulsa el crecimiento económico incluyente y sostenible, fortaleciendo los Ecosistemas de Prosperidad en la entidad.

La Secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, destacó que este convenio abre nuevas posibilidades para que las MIPYMES cuenten con condiciones preferenciales que les permitan expandirse, innovar y generar más empleos formales.

Por su parte, Itza Morales, Directora Segmento PyME Banamex, señaló: “En Banamex reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo económico de Guanajuato, impulsando a las pequeñas y medianas empresas con soluciones financieras diseñadas para potenciar su crecimiento y competitividad en el mercado actual. Este convenio es una prueba clara de cómo las colaboraciones estratégicas pueden generar un impacto positivo y sostenible en la región y en sus comunidades.”

Beneficios para las MIPYMES

Entre las ventajas de esta alianza destacan:

• Tres meses sin costo del Paquete PYME (banca electrónica, SPEI, pagos y consultas).

• Crédito con tasa fija competitiva del 14.75%, sin comisión por apertura.

• Terminal punto de venta sin cuota de afiliación ni renta durante los primeros seis meses.

• Desarrollo y operación de tienda en línea sin costo de afiliación durante un año.

• Seguro Negocio Protegido con un 10% de descuento.

• Acceso a conferencias y análisis especializados para la mejora continua del negocio.

Además, mediante el programa Mujer Empresaria, se brindarán apoyos diferenciados con servicios financieros y asistencias especializadas para fortalecer a las emprendedoras guanajuatenses.

Las y los interesados pueden acudir a cualquier sucursal Banamex en el estado o registrarse en línea utilizando el código promocional Guanajuato para acceder a estos beneficios.

Guanajuato avanza en Objetivos de Desarrollo Sostenible

En el marco de esta colaboración con Banamex, se llevó a cabo el Taller de Índices de los Estados y Ciudades Sostenibles, organizado junto con el Centro Mario Molina, donde se reconocieron los avances de Guanajuato en materia de sostenibilidad hacia la Agenda 2030.

Durante este espacio se resaltó que Guanajuato ha mostrado progresos significativos en rubros como reducción de la pobreza y desigualdades, construcción de paz e inclusión social, acceso al agua limpia y acción por el clima.

Un ejemplo de estos avances es que, entre 2022 y 2024, más de 239 mil guanajuatenses accedieron a seguridad social, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En representación de la Secretaria Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, el Subsecretario de Empleo y Formación Laboral, Luis Andrés Álvarez Aranda, reafirmó el compromiso del Gobierno de la Gente de continuar impulsando políticas públicas que fortalezcan un desarrollo más justo, equitativo y sostenible.

Este taller convocó a representantes de los municipios, del sector empresarial y de la sociedad civil, promoviendo un trabajo conjunto que alinee a Guanajuato con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).