Mamá irapuatense: “No me regalen cosas para el hogar

Irapuato, Guanajuato.- “No me regalen cosas para el hogar, eso es aparte, a mi denme viajes, invítenme a comer, no me gusta que me regalen electrodomésticos”, así lo afirmó la mamá Josefina Pérez Delgado.

A esta mamá sus hijos y esposos le han regalado varios viajes a la playa entre ellos Cancún, Puerto Vallarta, Iztapa, además de que cada año le dan un dinero para que ella se compre lo que le hace falta.

Mamá Paty esta esperando que sus hijas Luz y Monse le den un muy buen regalo, aunque cada que sus hijas le preguntan ella responde que nada, pero la realidad es que siempre está esperando el detalle de sus hijas.

Para Paty los tenis, la ropa, y uno que otro gusto son los regalos que más le agradan, y al igual que Josefina, también quiere viajar con sus dos hijas a la playa, “no le hace que yo ponga mi parte, pero juntas”.

María de la Luz es mamá de cuatro hijos y mencionó que uno de ellos es el que siempre destaca con los obsequios que le da para el diez de mayo, unos tenis, una comida, inclusive ella anhelaba un celular y ya se lo compraron, así que espera recibir mucho cariño por parte de sus hijos para este próximo día de las madres y un chocolatito será bien recibido, claro si se lo dan con amor.