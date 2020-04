Maestros necesitan ayuda, les cerraron su negocio y están enfermos   

Guanajuato, Gto.- A pocos meses de emprender en su negocio de comida rápida llamado “Quinta Canela”, la maestra Virginia Téllez Martínez y su esposo José Francisco Nombret Carranza no esperaban quedarse sin trabajo y ahora apenas si tienen para comer.

Tras contar con una profesión como licenciada en letras españolas y en mercadotecnia, respetivamente, y no encontrar un trabajo dentro de lo que aprendieron, un día decidieron emprender un negocio de comida y hoy comenzaron a sufrir los estragos de esta pandemia al tener que cerrarlo.

“Luego de impartir muchas clases, ahora por nuestra edad nos hemos visto limitados porque en las escuelas o empresas ya no nos quieren emplear, a pesar de contar con la experiencia necesaria…esto nos deprime además de contar con una enfermedad crónica tanto mi esposo como yo, quienes padecemos diabetes e hipertensión, respectivamente; es por ello que decidimos abrir este negocio”, comentó la maestra Vicky Téllez.

Su negocio lo ofrecen a través de un remolque donde se instalaban, preparan gran variedad de alimentos rápidos para todos los trabajadores de las empresas industriales en la Carretera Libre de Irapuato a Guanajuato frente al Inifeg.

“Estamos muy preocupados…estamos cayendo un poco en depresión y desesperación, sabemos que el gobierno nos puede ayudar, pero te encuentras con muchos obstáculos y trabas para recibir uno de estos apoyos, porque tajantemente personal de Dif Estatal nos dijo vía telefónica que si no teníamos 60 años de edad no nos pueden ayudar y nos somos candidatos, -no le podemos dar ni una despensa-… y piden muchos requisitos… creo que estos créditos deben ser más ligeros porque entonces cual es el apoyo”, comentó Virginia Téllez.

La pareja dijo “Nuestros insumos ya se terminaron porque tuvimos que solventarnos de ello, somos dos personas de riesgo porque mi esposo es diabético y yo soy hipertensa, y estamos en riesgo de contraer el virus por nuestra enfermedad… es por ello que estamos aislados, nos sentimos desesperados…por la situación que se está viviendo porque tocas una puerta y se cierra y otra y se cierra”.

Sin embargo, la maestra Virginia Téllez comentó que sí en algún momento determinado les pudieran dar la oportunidad de trabajar en lo que ellos saben desempeñarse, porque así pudieran tener una solvencia económica para solventar sus gastos diarios y de salud.

“Tenemos que salir adelante y debemos de seguir apoyándonos como seres humanos y ayudar al prójimo… a pesar de que el gobierno pone muchas complicaciones para obtener un apoyo”, concluyó la señora Téllez Martínez.

Ahora a través de un grupo de whatsapp es como han estado ofreciendo su servicio a varios clientes de las empresas industriales, a quienes preparan comida rápida y hoy ponen a tu servicio para todo el público en general.

El teléfono a donde se pueden comunicar es 462 3689531.