Discriminan a enfermero en la ruta 32

Irapuato, Guanajuato.- Carlos un pasante de enfermería se dirigía a sus actividades laborales como todos los días tomando la ruta 32.

El pasante de enfermería vestía su uniforme y tenía un tapabocas ya que se encuentra un poco enfermo de la garganta, al subir al autobús se sentó y tosió un poco en su antebrazo a lo cual el chofer se detuvo y le pidió que se bajara del transporte público.

“La verdad me sentí muy apenado y le pregunte al chofer que porqué me bajaba del autobús y él se justificó diciéndome que yo era una amenaza por tener el uniforme de enfermero y aparte tenia tos que mejor me bajara” dijo.

Carlos se bajó del autobús y se cambió de civil abordando otro autobús y ahí sin ningún problema pudo viajar, ya que al parecer la culpa de la discriminación era el uniforme blanco.