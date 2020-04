«…los médicos están cayendo como moscas»: IMSS de Baja California

Baja Califonia

“Hay que decir las cosas como son, el Seguro Social no se aplicó; los médicos están cayendo como moscas”, dijo Jaime Bonilla gobernador de Baja California, al denunciar que en el IMSS no hay reportes con el Estado y sus médicos no tienen material para trabajar ante el Covid-19.

El gobernador, dijo que no ha visto a la delegada federal del IMSS y que no se aparece en las clínicas, detallando que es una lástima que el gobierno federal no se haya aplicado en la atención de salud “crees que no haya tenido tiempo la delegada los hospitales y ver las carencias”.

“Hay que decir las cosas como son, sino las personas te lo van a cobrar” alertó Jaime Bonilla al enfatizar que desafortunadamente hay carencias en el IMSS y que se quiere tapar el sol con un dedo.

Personal médico ha denunciado numerosos brotes de Covid-19 entre el personal médico de varias clínicas y hospitales del IMSS desde la semana pasada y a la fecha al parecer hay al menos 381 empleados de salud con coronavirus.