Localizan sin vida a mujer en la carretera Irapuato–Abasolo

Irapuato, Guanajuato.- Durante la madrugada del sábado, una mujer fue localizada sin vida sobre el tramo carretera federal Irapuato–Abasolo, a la altura de la comunidad La Soledad. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas de su fallecimiento.

El reporte se realizó a través del sistema de energías 911, luego de que automovilistas que circulaban por la zona observaron a una persona tendida sobre el pavimento. Minutos después arribaron paramédicos y elementos de la Policía Municipal.

Los rescatistas valoraron a la mujer, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Su cuerpo presentaba múltiples lesiones, lo que generó confusión sobre lo ocurrido.

De acuerdo con testimonios en la zona, algunos vecinos señalaron que la mujer pudo haber sido atropellada; sin embargo, también circuló la versión de que presentaba heridas por impactos de bala, por lo que no se descartó que el cuerpo hubiera sido abandonado en el lugar.

La escena fue resguardada inicialmente por la Policía Municipal, a la que después se sumó la Guardia Nacional de Caminos, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes.

Durante los trabajos periciales, la circulación fue parcialmente cerrada y restablecida más tarde tras el levantamiento del cuerpo y de los indicios.

El cuerpo de la mujer no ha sido identificado oficialmente y será la necropsia de ley la que determine las causas de su muerte.

Hasta el momento no hay personas detenidas, y las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer si se trató de un atropellamiento o de un hecho violento.