Detenido hombre por violencia familiar desde 2024 e intento de feminicidio

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- Una investigación desarrollada con perspectiva de género y con enfoque en la protección de la víctima, permitió documentar una serie de agresiones ejercidas en contra de una mujer, por parte de un sujeto identificado como EDUARDO “N”, quien fue detenido y procesado en el municipio de Dolores Hidalgo.

Los hechos se registraron en distintas fechas, siendo el más grave, el 27 de agosto de 2025, cuando la víctima caminaba por las inmediaciones de la comunidad La Trinidad, donde fue interceptada por el imputado, quien la agredió física y verbalmente, amenazándola de muerte; incluso intentó utilizar un arma blanca de grandes dimensiones. La víctima sufrió graves lesiones en la cabeza y rodilla, quedando en un estado de vulnerabilidad, frente a la amenaza latente de ser privada de la vida.

El Ministerio Público integró en la carpeta de investigación antecedentes de violencia familiar ejercida en julio de 2024 y el 21 de agosto de 2025, confirmando así la continuidad y progresividad de las agresiones cometidas.

En audiencia, el Juez de Control valoró las pruebas presentadas por la Fiscalía, que demuestran la existencia de datos de prueba suficientes para establecer la probable responsabilidad del inculpado.

Como resultado, EDUARDO “N” fue vinculado a proceso penal por los delitos de tentativa de feminicidio y violencia familiar. Debido al alto riesgo para la integridad de la víctima, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Asimismo, se otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.