Localizan a Andrea Ximena, joven desaparecida en Michoacán

La tarde de este jueves, autoridades informaron que Andrea Ximena Ferreira Espinosa fue localizada luego de que se reportara su desaparición.

A través de su cuenta de Twitter, la Alerta Alba de Michoacán notificó que la joven de 18 años había aparecido, aunque no revelaron más detalles.

Por su parte Pablo Ferreira declaró que su hermana se encuentra en la fiscalía donde le están haciendo revisiones médicas pero que no tenían más información, el joven agradeció a la sociedad por el apoyo que les brindaron a él y su familia.

“En verdad no existen palabras que puedan describir las emociones que estamos sintiendo, solo nos queda estar eternamente agradecidos con todos y cada uno de ustedes. Es increíble el respaldo que mi familia y yo recibimos por parte de la sociedad en general, nunca imaginamos que tendríamos tanta respuesta, de verdad no hay palabras que puedan expresar la empatía que todos mostraron”.

Amigos y familiares de Andrea Ximena habían solicitado apoyo para localizar a la joven que el miércoles 11 de marzo salió de su domicilio en la colonia La Esperanza de Morelia.

El pasado 8 de marzo, la joven mostró en redes sociales su hartazgo por la violencia contra las mujeres en México, y dijo tener miedo de ser una de las desaparecidas.

“Estoy harta de ver el miedo que tenemos todas de algún día no volver a nuestras casas. Estoy harta de vivir con el miedo de que algún día pueda ser yo la que desaparezca.”

“Tengo miedo de vivir, de vivir en mi amado país que me vio nacer, me ha visto crecer, pero a la que ya no quiero tanto en estos días, y que me aterra que también me vea morir asesinada” escribió Andrea.