Lo peor de lo peor: lanzan página exponiendo inmigrantes con delitos graves

Estados Unidos.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos lanzó una página llamada “Worst of the Worst”, en donde exponen casos de inmigrantes arrestados con historial delictivo. En ella, mexicanos condenados o acusados por crímenes que van desde asaltos hasta crímenes de índole sexual son archivados.

De acuerdo con la descripción de la página, el propósito es que los ciudadanos tengan una mirada más cercana a los criminales que han puesto en riesgo la seguridad pública estadounidense. En ella se revelan datos como el nombre, la edad, la procedencia y sus antecedentes, además de una fotografía. Incluso las fichas tienen la opción de compartirse por plataformas como X y Facebook.

Cabe destacar que la nacionalidad de los detenidos corresponde a países como Colombia, Kenia, República Dominicana, Guatemala, Turquía, por ejemplo. Pero a primera vista, la mayoría son mexicanos.

Entre los criminales más recientes se encuentra un hombre de 66 años con 59 arrestos y 43 condenas por tráfico de extranjeros, fraude, robo y violaciones de libertad condicional en California. Otro de los casos corresponde a un hombre de 51 años cuyo historial delictivo incluye agresión sexual a un menor y una orden de arresto por tres cargos adicionales de agresión sexual a otro menor, siendo deportado en dos ocasiones.

ICE reafirma su estrategia de información de acceso público, con el fin de que los propios estadounidenses difundan a los criminales. También se busca atraer personal para hacer crecer la institución con más agentes.

Cabe destacar que, la presidenta nacional Claudia Sheinbaum, más de 93 mil mexicanos han sido deportados, esto desde inicio de año hasta agosto, cuando Trump puso en marcha el proyecto de repatriaciones el 20 de enero.