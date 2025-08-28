Celebran en Abasolo la Semana del Adulto Mayor con exhibición de talentos

El evento resaltó la creatividad y vitalidad de las y los participantes

Redacción Notus28 agosto, 2025

Abasolo, Guanajuato.- En el marco de la Semana del Adulto Mayor, el Centro Gerontológico de Abasolo fue escenario de la presentación “Talentos Gerontológicos”, una actividad en la que personas adultas mayores del municipio compartieron su creatividad, entusiasmo y vitalidad a través de distintas expresiones artísticas y culturales.

La jornada contó con la presencia del presidente municipal, Job Gallardo; la presidenta del DIF Municipal, Natalia Gallardo Santellano; la diputada Lucero Higareda Segura, así como autoridades locales que acompañaron y reconocieron la participación de las y los asistentes.

Con presentaciones llenas de alegría, las y los adultos mayores demostraron que la edad no es un límite para mantenerse activos y creativos, además de inspirar a la comunidad con su ejemplo.

El Gobierno Municipal de Abasolo y el DIF refrendaron su compromiso de impulsar espacios que promuevan la convivencia, el respeto y la participación activa de las personas adultas mayores en la vida social y cultural del municipio.

