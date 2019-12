Levita vitrina de meteorito sin causa aparente

México.- El portal “The Siberian Times” subió un video que se ha viralizado en las redes, debido al suceso extraño que se aprecia, cuando de la nada, la vitrina que cubre al meteorito empieza a levitar.

El meteorito se localiza en el Museo de Historia de Cheliábinsk, localidad de Rusia, en donde los visitantes no se percataron de tal suceso repentino.

Según las cámaras, fue que el personal del Museo pudo notar lo ocurrido, quedando atónitos ante la situación y sin encontrar explicación alguna al momento, ya que la vitrina se alzó unos 15 centímetros por unos segundos.

Entre las posibles teorías al respecto, comentaron que pudiera ser que hubiera alguna falla técnica o que el campo magnético del meteoro haya intervenido.

what a weird story, surely smth must have gone wrong with the mechanism. Museum CCTV footage shows protective dome over a fragment of Chelyabinsk meteorite rising apparently ‘all by itself’. Museum director & staff insist they or faulty electronics had nothing to do with it pic.twitter.com/opOX1M7jsd

— The Siberian Times (@siberian_times) 17 de diciembre de 2019