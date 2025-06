León se enriquece con legado migrante en su Archivo Histórico

León, Guanajuato. El Archivo Histórico Municipal de León (AHML) presentó su nueva edición “León, Crisol de Culturas”, autoría de Rodolfo Herrera Pérez, director del organismo.

Este evento contó con la participación de Alejandra Calleja Villalobos y Gustavo Rodríguez Junquera, quienes compartieron testimonios sobre la migración de sus bisabuelos a León. Sus historias reflejan el legado invaluable que estas familias dejaron en la vida cultural y social de nuestra ciudad, resaltó Rodolfo Herrera.

La presentación fue moderada por Francisco José Murillo Moreno, Coordinador de Fondos Documentales del AHML, quien guio la conversación resaltando el papel de León como punto de encuentro de diversas culturas.

La conclusión:

Desde sus orígenes, León ha sido tierra de puertas abiertas, donde migrantes de distintas nacionalidades encontraron un hogar y contribuyeron a forjar una sociedad plural, vibrante y profundamente humana. Esta obra es un homenaje a esas historias que siguen dando forma a nuestra identidad.

Al finalizar, el Regidor del Honorable Ayuntamiento de León, Ramón Hernández Hernández y el Cronista de la Ciudad de León, Luis Alegre Vega, a nombre de la Dirección General de Archivos y el Archivo Histórico Municipal de León, entregaron un reconocimiento a los ponentes por su labor de divulgación de nuestra Historia a través de sus testimonios y aportación de sus familias a la ciudad.

Se puede solicitar un ejemplar totalmente gratuito de esta nueva edición del AHML en sus instalaciones:

Justo Sierra #216, Zona Centro. Los lunes, de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. Martes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. Sábado y Domingo de 10:00 a.m. a 5:30 p.m.