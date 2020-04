Le toca vivir pandemia de fiebre amarilla; hoy dice “El Coronavirus no es un juego”

Huanímaro, Guanajuato.- Humberto Sierra originario de Huanímaro, Guanajuato cuenta con 84 años de edad, dice que no se debe de jugar con este virus del coronavirus, quien dijo haber vivido en el año de la Revolución la pandemia de la Fiebre Amarilla donde murió mucha gente.

“La gente no está respetando las medidas de salud de esta pandemia que se está viviendo… creo que las autoridades deben poner medidas más estrictas ante esta situación… la gente está tomando a juego este virus y esto es algo muy serio” refirió el huanímarense, Humberto Sierra.

Sentado en un banquito, sostenido con su bastón y tomando las medidas de salud necesarias cubre boca y guardando sana distancia, salió por un momento a sentarse afuera de su casa ubicada en los portales de este jardín de Huanímaro.

“Hace muchos años en la época de la Revolución me tocó vivir la Pandemia de la Fiebre Amarilla donde murió mucha gente, muchas personas fallecieron por este virus ocasionado por el mosquito y ahora que se presenta este virus es algo que no se debe ignorar” , refirió el señor Sierra.

El señor Humberto Sierra dijo tener un hijo viviendo en Italia desde hace más de quince años, “A diario habló con él y dice que esto no es un juego que mucha gente está muriendo y por eso debemos de cuidarnos, hoy solo salí de rápido asomarme a la puerta… ya estoy aburrido de estar encerrado, pero también sé que debo cuidarme” refirió el señor Humberto Sierra.

“Dicen que la gente de la tercera edad como yo estamos más vulnerables ante esta pandemia, yo nunca me he enfermado de gravedad y por eso tomo las medidas necesarias para no ser contagiado, creo que esta enfermedad es para todos, no solo afectará a las personas de la tercera edad sino es general” concluyó el señor Humberto Sierra.