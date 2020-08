Las redes se llenan de miedo… ¡desaparece misteriosamente Annabelle!

La historia de la muñeca que inspiró a la famosa película de terror Annabelle parecía terminada: el juguete aterrorizó a un pueblo entero de Estados Unidos en los setenta y después de ser exorcizado había sido guardado en el Museo Oculto de Warren. Sin embargo, esta mañana surgieron fuertes rumores de que desapareció misteriosamente de su vitrina sellada.

Si bien aún no hubo confirmaciones oficiales, la noticia corrió rápidamente en las redes sociales y causó pavor entre los usuarios. La información dice que la muñeca escapó de su estuche esta madrugada y todavía se desconoce su paradero. Los más escépticos también se encargaron de hacer divertidos memes.

Annabelle fue un juguete Raggedy Ann obsequiado a una joven llamada Donna en 1970. Tras recibir el regalo de su madre, la chica que vivía en un departamento mientras estudiaba enfermería, comenzó a notar cosas extrañas con su muñeca: la encontraba diariamente en una posición diferente, cambiaba de habitación y hasta comenzaron a aparecer notas escritas por alguien desconocido con mensajes como «ayúdanos».

Una medium le confirmó que el objeto había sido poseído por el espíritu de una niña de siete años de nombre Annabelle Higgins que habría fallecido en ese lugar. Asustada, Donna decidió acudir a Ed y Lorraine Warren, ya conocidos por sus estudios de fenómenos paranormales, quienes hicieron un exorcismo y se llevaron la muñeca a su museo. La pusieron en una vitrina sellada y no volvió a causar problemas, al menos hasta hoy.

La escalofriante historia sirvió para que en 2014 se estrene con gran éxito Annabelle, que recaudó cerca de 256 millones de dólares. Posteriormente se lanzaron Annabelle: Creation y Annabelle Comes Home. Actualmente, Warnes Bros trabaja en la postprorucción de Expediente Warren: Obligado por el demonio, una película basada en el matrimonio que tiene a la muñeca.

Yo riéndome ahora con los memes de Annabelle // Annabelle esta noche cuando me visite pic.twitter.com/uNNpFKFxsI

Yo: mi perro me va a defender si aparece Annabelle… Mi perro: pic.twitter.com/JozPjVtN1D

hoy cuando annabelle me venga a buscar pic.twitter.com/KvJnsyXUpI

Los gringos de pequeña tula: Oh no! Annabelle a desaparecido 😱 Mi españita🇪🇸: pic.twitter.com/RTQuHLWdKh

Annabelle when she discovers twice #Anabellescaped pic.twitter.com/v5mhPVllVr

