«La vida nos sorprende»

Lic. Cecilia Vázquez García.

Un poco más de cuatro meses y seguimos confinados en nuestro hogar, lidiando con esta situación provocada o no por las grandes potencias económicas, saliendo exclusivamente a lo necesario, esto implica, seguir ocupándonos por una buena convivencia y lograr establecer la organización de las tareas en nuestra morada.

Hay que encontrar alternativas para comer saludable, poder realizar ejercicio y tratar de dormir lo mejor posible para controlar y no permitir que se nos acumule el estrés, cuidar y respetar los espacios individuales por muy pequeños que estos sean para evitar momentos tensos, tratar de no escuchar y atiborrarnos de noticias que escuchamos se contradicen y nos confunden. No podemos permitir llenarnos de miedo, este nos paraliza y no permite que avancemos, tenemos y vamos a salir de esta situación.

No es la primera y creo tampoco será la última vez que la vida nos sorprenda con situaciones inimaginables, unas hermosas que disfrutamos, alegres que gozamos, tristes que las lloramos, dolorosas que las sufrimos, y vaya que nos ponen a prueba, esta crisis de salud nos ha regalado tiempo y la oportunidad para replantear nuestra forma de vivir y salir entonces fortalecidos, siendo pues mejor persona, colaborando en mejorar con nuestro ejemplo a nuestra familia, y ésta a su vez se refleje en una mejor sociedad más libre, equitativa y justa, hacer siempre lo correcto y cumplir con lo que nos toca hacer en este momento, trabajar en construir un mejor Irapuato, un mejor Guanajuato desde el núcleo más importante que es la familia, esto no quiere decir que no nos equivoquemos y cuando así suceda, tener la humildad de reconocerlo para asumir las consecuencias, rectificar y seguir adelante. Wuaoooo que difícil, pero para esto estamos aquí.

Hoy valoro tanto lo que es vivir en libertad en todos los sentidos, el discernir, opinar y poder elegir, aprovechar pues la contingencia sanitaria para empezar a construir un México solidario y esto dependerá de estudiar a nuestros próximos gobernantes, elegir a las mejores personas que sepan ejercer liderazgos comprometidos con la sociedad, con la sensibilidad y el don de servir, es también darte cuenta que tienes el perfil para levantar la mano y ocupar un lugar en la carrera electoral, trabajar con pasión y sentimiento, porque un buen candidato se construye con pequeñas acciones de todos los día, la debilidad de un aspirante hoy en día, puede ser su forma de vivir en el pasado. Deseo fervientemente invitar a la reflexión de este tema tan importante que se avecina y es toral para nuestro futuro.