La PRODHEG consolida acciones en pro de los Derechos Humanos de los guanajuatenses

Guanajuato, Gto.

En el marco de la conmemoración del Día Estatal de los Derechos Humanos y a 32 años de haber surgido, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), realizó el Congreso Internacional “Derechos Humanos, vulnerabilidades e interseccionalidad”.

Durante su mensaje de bienvenida, el Mtro. Luis Alfonso González Valencia, rector de la Universidad Iberoamericana León, expresó el gusto de recibir a los asistentes en dicha institución educativa, para este acontecimiento doblemente significativo, que combina el congreso y la firma de un convenio.

Por su parte, en su mensaje, la ombudsperson en el estado de Guanajuato, Mtra. Karla Alcaraz Olvera destacó la importancia de abordar temas que permitan identificar y trabajar en los contextos de la discriminación y la violencia que viven algunas de las personas de forma diferenciada y dijo: “el objetivo central es hacer visible lo invisible, de dar voz a las personas que no son escuchadas, dar espacio a quienes no son incluidas, haciendo eco del lema no dejar a nadie atrás y trabajando contra la discriminación y las desigualdades”.

La titular de la PRODHEG, también señaló: “Desde la Procuraduría tenemos el convencimiento de que la educación y la promoción de los derechos humanos es una tarea fundamental para construir sociedades más justas, más pacíficas, por lo que tenemos muy claro que hay que realizar todos los días tareas constantes para tratar de difundir en todos lados y con todas las personas los derechos de los derechos humanos”.

En representación de la gobernadora del Estado de Guanajuato, el Secretario de Gobierno, Mtro. Jorge Daniel Jiménez Lona, describió esta labor como transversal, abarcando todos los ámbitos de la administración pública, la academia y la convivencia humana, e hizo un llamado a un esfuerzo permanente en la capacitación, para aprender, para comprender las realidades, principios y desafíos y oportunidades.

Durante el acto protocolario se firmó un convenio de colaboración entre la PRODHEG y la Universidad Iberoamericana León, para fortalecer la promoción, investigación y divulgación de los derechos humanos a través de acciones de capacitación, intercambio académico y proyectos de vinculación que tendrán un impacto positivo tanto en la comunidad universitaria, como en la sociedad guanajuatense.

Al concluir la ceremonia se dio paso a las conferencias del Congreso Internacional, las cuales estuvieron a cargo de Lorena Jiménez Quiñones, Coordinadora de Incidencia Social en la Universidad Iberoamericana León; Amelia López, presidenta del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO) / Defensorías del Pueblo y Vidal Emmanuel Méndez Cadena, investigador y especialista en derechos humanos,

La conferencia Interseccionalidad como enfoque teórico-metodológico: claves para un análisis contextualizado de las opresiones, que fue impartida por Lorena Jiménez Quiñones, abordó la interseccionalidad como una herramienta teórica y metodológica clave para comprender las múltiples formas de opresión que enfrentan grupos históricamente marginados. A través de un enfoque crítico y contextual, expuso cómo las identidades se configuran desde experiencias simultáneas de discriminación por género, raza, clase, edad, discapacidad o condición migratoria. Destacó además los aportes jurisprudenciales internacionales que ya reconocen la discriminación interseccional, y llamó a trascender visiones únicas de la desigualdad para construir políticas públicas más justas, inclusivas y transformadoras.

Amelia López presentó la plática Retos y perspectivas en el abordaje integral de los derechos humanos de niñeces y adolescencias, ponencia sobre los retos y perspectivas en el abordaje integral de los derechos de niñeces y adolescencias. Subrayó que son sujetos de derecho con autonomía progresiva y requieren protección especial, por lo que llamó a superar la fragmentación institucional, erradicar prácticas punitivas y colocar sus derechos en el centro de la agenda política y social. Destacó la corresponsabilidad del mundo adulto y de las instituciones para garantizar un sistema de protección integral, eficaz y con enfoque de derechos.

Por su parte, Vidal Emmanuel Méndez Cadena, presentó la charla México diverso, México incluyente: la diversidad sexual como derecho humano; en la que subrayó la diversidad sexual como un derecho humano inalienable. A través de una mirada crítica e interseccional, expuso las múltiples formas de discriminación estructural que enfrentan las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, destacando la necesidad de visibilizar sus experiencias, reconocer sus derechos y transformar las narrativas sociales, jurídicas y culturales que perpetúan la exclusión. Llamó a adoptar políticas públicas basadas en la ternura radical, el respeto a la diferencia y la justicia social.

En dicho evento estuvieron presentes el Magistrado Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; el diputado David Martínez Mendizábal, miembro de la Junta de Gobierno y coordinación política del Congreso del Estado de Guanajuato; el Dr. Juan Mauro González Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato; el Dr. Gerardo Vázquez Alatriste, titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato; la Mtra. Arcelia María González, titular de la Secretaría de la Honestidad; la Mtra. Liz Alejandra Esparza Frausto, titular de la Secretaría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; la Lic. Itzel Josefina Balderas Hernández, directora General del Instituto para las Mujeres del Estado de Guanajuato; la Lic. Katya Cristina Soto Escamilla, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; el Mtro. Vicente Esqueda Méndez, magistrado de la Quinta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y ex titular de la PRODHEG; la magistrada Yuri Zapata López, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato; la Mtra. Adriana Tinoco Aviña, titular de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico; el Mtro. Víctor Aguirre Armenta, subsecretario de Protección a los Derechos Humanos del Municipio de León y el Mtro. Eliseo Hernández Campos, secretario general de la PRODHEG.

De esta manera, la PRODHEG consolida acciones que fortalecen la promoción, investigación y divulgación de los derechos humanos, para así seguir consolidando una cultura en el respeto hacia estos.