La mitad de los adolescentes con vida sexual activa no usan condón

Irapuato, Guanajuato.- El doctor Gerardo Alejandro Ledesma coordinador de epidemiología de la jurisdicción número VI de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado informó que, solo la mitad de los adolescentes, entre 10 y 17 años, que tienen una vida sexual activa, utilizan condón.

El funcionario de salud señaló que desafortunadamente se sabe que solamente el 52 por ciento de los adolescentes que tienen vida sexual activa, usan un preservativo, y mencionó que es muy bajo el porcentaje de esta práctica.

El epidemiólogo confirmó que, en los últimos años se ha tenido un aumento en los casos de sífilis, así como en los casos de VIH, así también, en situaciones que hace mucho no se veían cómo las transmisiones verticales de VIH, quiere decir que, la mamá transmite enfermedades venéreas al bebé.

El coordinador de epidemiología mencionó que, las redes sociales han influido en que la vida sexual comience a edades más tempranas, pues existe una explotación grandísima de estas, por parte de los adolescentes, quienes las han utilizado prácticamente para todo, inclusive para poder tener aplicaciones que permiten contactar citas para prácticas sexuales, entre hombres con hombres, mujeres con hombres, mujeres con mujeres, entonces también la diversificación de las redes sociales marca un hito y un parteaguas, también en el comportamiento sexual.

Sin embargo, aclaró el doctor que el problema es que un adolescente de entre 13 y 14 años de edad, tenga acceso libre a estas aplicaciones y realmente no se puede saber el daño que podría llegar a tener si no están controlados por un familiar que puedan apoyar, pues podrían incurrir en practicas de riesgo como no utilizar un condón mientras se establecen relaciones sexuales.

Gerardo Ledezma mencionó que como entidad encargada de la salud apoyan en muchos talleres dirigidos a los jóvenes, en estos cursos los adolescentes conocen el uso del condón y sus beneficios al usarlo, sin embargo, en muchos de los casos optan por llevar a cabo prácticas sexuales sin protección, pues al parecer se les hace una manera más audaz el hecho de no usar un preservativo, lo cual es grave.