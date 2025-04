La mitad de habitantes de Manuel Doblado viven en pobreza

Manuel Doblado, Guanajuato.- En Manuel Doblado, el 50.2 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza. Según el informe anual del gobierno de México, el 44 por ciento de los habitantes están en pobreza moderada y el 6.2 por ciento sufren de pobreza extrema. Además de que 17 de sus localidades tienen alto grado de rezago social, algunas de ellas son El Jaguey de Gutiérrez, El Nopal, San Antonio de la Saldaña y San Agustín.

Una persona se considera en situación de pobreza cuando tiene al menos una de las siguientes carencias sociales: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Además, sus ingresos no son suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias, es decir que no tenga acceso a la canasta básica, ni otros bienes o servicios como la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social y los servicios de agua y saneamiento.

Las personas con pobreza extrema tienen tres o más carencias de las antes mencionadas y su ingreso es tan bajo que no pueden permitirse adquirir alimentos que les proporcionen una vida sana. La carencia principal a la que se enfrentan los habitantes de Manuel Doblado es la falta de acceso a la seguridad social, que incluye protección social, servicios de salud y pensiones. El 77.1 por ciento de la gente no cuenta con este servicio.

En cuanto a las viviendas, hay un gran número de personas que no tienen acceso al agua, se estima que 5,724 casas no cuentan con servicio de agua. Otro problema es el drenaje, 991 viviendas no cuentan con ello. El piso de 126 casas es de tierra y el techo de al menos 5 casas está hecho de material frágil, mientras que 16 viviendas fueron construidas con muros endebles.