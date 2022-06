Katya Echazarreta se convirtió en la primera mexicana en ir al espacio

La ingeniera eléctrica Katya Echazarreta se convirtió en la primera migrante mexicana y una de las mujeres más jóvenes en ir al espacio, al realizar un viaje de 10 minutos a bordo de la misión New Shepard de la compañía privada Blue Origin.

El lanzamiento del cohete NS-21 de la misión New Shepard se realizó en el puerto de lanzamiento Corn Ranch, en la ciudad de Van Horn (Texas).

Echazarreta, de 26 años, viajó junto a otros cinco tripulantes, todos hombres, entre ellos el ingeniero brasileño Víctor Correa Hespanha.

La joven, nacida en Guadalajara y quien se mudó a Estados Unidos cuando tenía 7 años, hizo historia como la primera mujer migrante y la más joven en hacer parte de una misión espacial.

La hispana ha confesado que su adaptación al país fue difícil por las barreras del idioma. Sin embargo, el trabajo duro y la fuerte ética de trabajo que le inculcó su mamá la ayudaron a sobrepasar todos los obstáculos, según explicó en su blog personal.

La ingeniera asistió a un colegio comunitario en San Diego (California) y después logró transferirse a la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), donde se graduó como ingeniería eléctrica.

Logró ser una pasante en los Laboratorios de Propulsión de la NASA (JPL), y trabajó en cinco misiones de la NASA, incluidas Perseverance y Europa Clipper.

Echazarreta, que fue elegida entre más de 7 mil aspirantes, viajará junto con Correa, el astronauta Evan Dick, el piloto Hamish Harding, el cofundador de Dream Variation Ventures, Jaison Robinson, y el explorador Victor Vescovo.

Blue Origin es una empresa estadounidense de transporte aeroespacial fundada en 2000 por Jeff Bezos, y que compite por ser el líder en turismo espacial con otros multimillonarios Richard Branson, dueño de Virgin.

El 21 de julio de 2021, el propio Bezos, fundador de Amazon, lanzó, tomó parte en el primer vuelo de su compañía que alcanzaba el espacio y que duró 11 minutos.

Desde entonces, Blue Origin ha lanzado una veintena de cohetes con tripulación.

Explorer @victorvescovo completed the “Explorer’s Grand Slam,” summiting the world’s seven summits and reaching the North and South Poles. He has dived Challenger Deep 12 times and will soon add another achievement to his list: Astronaut. #NS21 pic.twitter.com/NPGsqVBxmI

— Blue Origin (@blueorigin) June 4, 2022