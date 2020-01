José Roberto inició el 2020 sin empleo

Irapuato, Guanajuato.- “Mal, se la pasa uno mal el fin de año, sin poder traer dinero”, así es como se siente José Roberto Rivera Gutiérrez quien lleva seis meses sin un empleo formal.

El irapuatense salió a buscar trabajo estos mates, sin embargo en su búsqueda también se ha enfrentado con varias dificultades como la edad o porque de vez en cuando José Roberto realiza algunos oficios por su cuenta y eso no es permitido por las empresas por lo que le han negado el trabajo y se ha sentido discriminado.

“Yo me he mantenido activo, hago ejercicio, no es que presuma pero yo he visto otros chavos que en las empresas que he estado pues nomás no”, expresó José Roberto de 52 años.

Actualmente, sus padres son los que dependen de José Roberto, son quienes viven con él y tiene tres hijos aunque ya son independientes.

José Roberto busca empleo en el ramo automotriz en el que tiene los conocimientos, además que también conoce otros oficios como ola hojalatería, pintura y plomería.

Énfasis

Guanajuato cuenta con una tasa de desempleo del 3.7 por ciento durante el tercer trimestre del 2019, de acuerdo con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).