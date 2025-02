Javier Corral del PAN a fiel morenista

México

El ex gobernador panista y actual senador, Javier Corral, afirmó que no se va a afiliar a MORENA, pero ya firmó su decálogo y es el presidente de justicia por la llamada Cuarta Transformación.

El ex mandatario estatal, acusado de peculado y actual presidente de la comisión de justicia en el senado de la república, firmó el decálogo emitido por y para los integrantes de MORENA.

“Siempre he dicho que no me afiliaré a ningún otro partido, así lo expresé en el mismo momento de mi renuncia a Acción Nacional, y lo reiteré cuando me incorpore al equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en los Diálogos por la Transformación.

Tengo un gran respeto por Morena , así como una admiración y afecto por su actual dirigencia nacional, como de igual manera tengo una gran coincidencia y respeto por el sector de la vieja izquierda mexicana que nutre buena parte de sus filas, y con quienes tantas convergencias he tenido y batallas conjuntas hemos librado; pero desde hace tiempo decidí alejarme de la vida partidista y sus dinámicas, no tengo que vestir uniforme y credencial para ser parte del Movimiento de Transformación, pues no tengo duda de que estoy en el lugar correcto de la historia; por ello, hoy me he comprometido con el decálogo de principios del Movimiento para sus servidores públicos, pues la política que se acompaña con valores y convicción, nutre siempre al ideal”.

