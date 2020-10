ISSEG suspende pago a pensionados indirectos

Guanajuato, Guanajuato. Sin aviso previo, el ISSEG suspendió el pago de los pensionados indirectos, porque al parecer deben de presentar un documento en el que las viudas o viudos que se quedaron con esta prestación no vivan en concubinato.

“Cuando fuimos a preguntar nos dijeron que era por parte de un nuevo trámite que habían impuesto a todos los jubilados en 2018 pusieron como requisito cada 6 meses que se tiene que tramitar una constancia de inasistencia de matrimonio” dijo Benjamín hijo de Doña Mary una mujer de 80 años que no ha recibido el dinero de tres quincenas.

El hijo de la jubilada indirecta, es decir, la señora Mary, se quedó con la jubilación de su esposo, luego de que esté falleció, era invitada a las posadas de jubilados, pero desde el año 2018, supuestamente a ese tipo de beneficiarios, dejaron de invitarlos y ponerlos más requisitos para poder hacer que les llegará el dinero.

“Hasta el 2018, pedían acta de defunción, matrimonio, nacimiento, sino lo haces te suspenden el pago; el preguntarles porque no les han pagado, ahora les fueron a pedir que vayan a las farmacias del ISSEG para que digan que no viven en concubinato, ya van tres quincenas que no les pagan, los 10 y 25 de cada mes, se jinetearon tres quincenas” concluyó Benjamín, luego de enfatizar que los controles de verificación son bastante complicados para los jubilados que apenas pueden caminar.