Detienen en EU a Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa de Peña Nieto

El exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos fue detenido este jueves en un aeropuerto de Estados Unidos.

En Twitter, el canciller Marcelo Ebrard informó que el embajador estadounidense, Christopher Landau, confirmó la detención.

Fuentes de la Cancillería dijeron que la detención fue a petición de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

El canciller mexicano agregó que la Cónsul en Los Ángeles, Marcela Celorio, informará más tarde acerca de los cargos en contra del exsecretario y recordó que se le ofrecerá la asistencia consular que le corresponde por derecho.

De acuerdo con ProPublica, el exfuncionario viajaba con su familia esta tarde cuando se produjo el arresto.

@propublica has learned that former Mexican Defense Minister Gen. Salvador Cienfuegos Zepeda was arrested by U.S. authorities when he arrived in the country late this afternoon on a trip with his family.

