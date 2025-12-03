Irapuato moderniza luminarias en San Cayetano y barrios del Centro

Irapuato, Guanajuato.- El emblemático Barrio de San Cayetano luce mejor iluminado gracias a la modernización de esta infraestructura que lleva a cabo el Gobierno de Irapuato, a través de la Dirección de Servicios Públicos, lo que impacta de manera directa en la seguridad, sustentabilidad y embellecimiento del municipio.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, realizó una visita de supervisión en el Barrio de San Cayetano, una de las zonas intervenidas a través del Programa de Sustitución de Luminarias y Embellecimiento Urbano.

Los trabajos en total incluyen la colocación de 2 mil 790 luminarias en diferentes zonas del municipio, con lo que se busca brindar mayor claridad en las calles y espacios de convivencia.

Durante su visita, la Alcaldesa escuchó directamente las inquietudes de las vecinas y vecinos del lugar, acompañada por representantes de diferentes áreas municipales como Servicios Públicos y Desarrollo Social y Humano.

“Estamos supervisando el cambio de las luminarias que ya habían perdido su vida útil, revisando con las vecinas y con los vecinos que todo esté funcionando en orden, recuerden que vamos a atender todos los barrios del centro de la ciudad, aprovechamos también para ver el proyecto de ‘Mi Colonia a Color’, un proyecto muy bonito que embellece cada uno de nuestros barrios del centro con las luminarias para también generar espacios más seguros, más limpios, más ordenados, más bonitos”, destacó.

Rogelio Pérez Espinoza, director de Servicios Públicos, constató la instalación de las nuevas luminarias led, las cuales reemplazan a los equipos que ya habían cumplido su vida útil y presentaban fallas, disminuyendo la iluminación en las calles.

Detalló que las nuevas luminarias son de última generación (marca Philips), lo que garantiza: mayor eficiencia, con un menor consumo de energía, lo que se traduce en un mayor ahorro para el municipio; mayor durabilidad, pues cuentan con una garantía de 10 años, asegurando su funcionalidad a largo plazo y seguridad, pues las calles están más iluminadas para reducir la incidencia de vandalismo y delincuencia.

La señora Angélica Elías, vecina del Barrio de San Cayetano, compartió su perspectiva con el equipo, señalando que el cambio es notorio y positivo.

“Las calles están más iluminadas porque eran inseguras, es muy importante que no estén oscuras para que no haya tanta delincuencia, porque en las esquinas se reúnen, con las luminarias, sí nos trae muchos beneficios, además de los otros programas que hemos recibido”, compartió.

La Presidenta Municipal confirmó que la intervención de colocación de luminarias se realiza en todos los barrios del Centro Histórico, así como en colonias y vialidades principales, incluyendo Paseo Irapuato, Calzada Los Chinacos y el cruce de Cuarto Cinturón con Arandas.

​También se modernizarán las luminarias en parques vecinales de colonias como La Virgen, La Pradera y Floresta, entre otras.

​Con estas acciones se refuerza el eje de gobierno “Tu Entorno Renovado” que forma parte del Programa de Gobierno Municipal y la estrategia Irapuato 27, que busca generar espacios más seguros, limpios y ordenados en los barrios del centro de la ciudad.